El gran brillo de Tony Pollard

La Semana 7 de la NFL dejó tres nombres para buscar sumar y casos que obligan a replantear expectativas. Pero cuidado, comprar no significa pagar cualquier precio, ni vender es lo mismo que cortar a un jugador.

Tony Pollard es una clara compra. El corredor de Tennessee explotó con 129 yardas terrestres y tres touchdowns, además de 26 yardas por recepción, para sumar 36.5 puntos en ESPN. No conviene comprarlo sólo por sus TD, lo interesante son sus 25 acarreos y el volumen que viene acumulando. En una ofensiva irregular, es una pieza de fantasy que merece mantenerse en el radar, aunque su valor también dependerá de lo que ocurra con los Titans antes del cierre de cambios.

El receptor Jameson Williams atrapó cinco pases para 91 yardas y dos touchdowns en la victoria de Detroit ante Green Bay, su segundo partido consecutivo con dos anotaciones. Su explosividad lo convierte en una opción atractiva de FLEX, pero no confundas dos semanas encendidas con producción garantizada. Si está disponible, búscalo; si alguien exige precio de estrella, piénsalo dos veces.

Davis Allen, el ala cerrada de los Rams, consiguió cuatro recepciones para 20 yardas y dos touchdowns contra Raiders. Sus puntos de fantasy lucen mejor que su volumen: sigue siendo una apuesta de riesgo mientras no consolide más rutas y oportunidades. Puede valer una incorporación en ligas profundas, pero no es una solución para quien necesita un titular.

Del otro lado, Juwan Johnson está para la venta. Después de un inicio prometedor, el ala cerrada de Nueva Orleans apenas suma cinco recepciones para 23 yardas en sus últimos tres partidos. Su escasa producción y la rotación de jugadores de su posición lo dejan fuera de consideración en muchas ligas. Puedes buscar mejores opciones.

El receptor DeMario Douglas pasó de sumar 22 y 19 puntos en las semanas anteriores con Patriots a quedarse en cinco ante Chicago. La caída preocupa, aunque un solo partido no basta para declararlo descartable. Si tienes otras alternativas, siéntalo; también puedes explorar un cambio.

Y el último caso es el de C.J. Stroud. El QB de Houston terminó con 153 yardas y dos touchdowns ante los Giants, para 16 puntos en ESPN. Es una actuación discreta, no una sentencia. No lo cortaría automáticamente después de tres semanas consecutivas con 20 puntos: revisa el calendario, las opciones disponibles y las necesidades antes de tomar una decisión.

Las ligas no se ganan persiguiendo los puntos de ayer, sino anticipando los de mañana. Revisa a los jugadores libres y no confundas una buena racha con una garantía. Nos leemos el próximo miércoles con otro Pick-Six.