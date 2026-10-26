Fernando Mendoza debe esperar: Klint Kubiak ratifica a Kirk Cousins como titular con los Raiders

La era de Fernando Mendoza como titular de Las Vegas Raiders debe esperar. El coach Klint Kubiak disipó los rumores sobre un cambio en el mando en la ofensiva, ratificando a Kirk Cousins como su primera opción de quarterback, a pesar de la racha negativa que atraviesa la franquicia luego de sufrir su cuarto revés consecutivo el domingo ante Los Angeles Rams.

La crisis de resultados y el atasco en el ataque encendieron las alarmas en la Raider Nation. La afición sugería que el duelo ante Rams era el escenario idóneo para dar la alternancia a la joven promesa Fernando Mendoza; sin embargo, Kubiak fue tajante al descartar cualquier modificación en la jerarquía del vestuario.

Los tres pilares del respaldo a la veteranía de Cousins

En rueda de prensa, el estratega ofensivo expuso las razones tácticas por las cuales el cuerpo técnico mantiene su voto de confianza en el veterano pasador:

Lectura y liderazgo en la línea: Kubiak subrayó que la capacidad de Cousins para descifrar coberturas defensivas y realizar ajustes previos al centro supera la preparación actual del novato.

Responsabilidad compartida: El entrenador aclaró que los colapsos en zona roja e intercepciones responden a fallas colectivas de la línea ofensiva y el grupo de receptores, no a un fallo individual del pasador.

Protección al desarrollo de Mendoza: La directiva considera que enviar al novato a la duela en pleno momento crítico resultaría contraproducente para su crecimiento profesional a largo plazo.

Máxima exigencia para el cierre de campaña

Con el respaldo del equipo confirmado, la presión sobre los hombros de Cousins se intensifica de cara a las siguientes semanas. El veterano QB que comenzó con tres victorias necesita elevar con urgencia la efectividad en la zona de anotación para acallar los cuestionamientos.

El próximo partido será una visita a los New York Jets, que también tienen una marca perdedora de 2-5.

Mendoza continuará con su proceso de formación desde el banquillo, a la espera de un viraje en la estrategia o una eventualidad en el emparrillado. El pick número uno del pasado Draft apenas tuvo unas cuantas jugadas en el partido ante los New England Patriots, cuando el partido estaba resuelto como una derrota para su equipo.