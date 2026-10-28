“Checo” tiene claro su objetivo final con Cadillac

Con el futuro asegurado en Cadillac hasta 2029, Sergio Pérez tiene la mente puesta en consolidar el proyecto estadunidense para que alcance el éxito en la Fórmula 1.

El tapatío expresó que la extensión de contrato con la escuadra más joven de la parrilla es un signo de confianza para hacer crecer el proyecto de la mejor forma posible para los años por venir.

Consciente de que quizá sea su último contrato en la categoría, Pérez tiene claro el objetivo principal y, en cierta forma, la última gran pieza de su legado en el Gran Circo.

Me encantaría que todo el mundo se acuerde de dónde empezamos y dónde terminamos en esos tres años, porque eso va a hablar de todo lo que hicimos fuera de la pista”, comentó en entrevista exclusiva para Excélsior, durante la noche de este miércoles.

“Lo soñado sería en estos tres años llevar a Cadillac a ser uno de los mejores equipos de la Fórmula 1 y así poder dejar a Cadillac posicionado como uno de los equipos más importantes de la parrilla”.

Conmovido tras el Road Show

Asimismo, Pérez se dijo maravillado sobre el recibimiento de sus aficionados durante el Show Run de este miércoles, en el que 100 mil personas abarrotaron Av. Paseo de la Reforma mientras rodaba con un monoplaza con los colores de Cadillac. Momentos como saludar caminando al público con el Ángel de la Independencia como postal fueron momentos que nunca imaginó al principio de su trayectoria.

Pese a estar un año ausente del Gran Circo, el tapatío aseguró que lo vivido durante la exhibición va más allá que cualquier trofeo obtenido, ya que la gente se identifica con la manera en la que ha sido su carrera en la categoría.