Osaka paraliza Roland Garros con vestimenta inspirada en la Torre Eiffel

París, Grand Slam y la alta costura son conceptos que, aunque podrían parecer lejanos, la tenista japonesa Naomi Osaka ha mezclado para robar las miradas no solo de los asistentes en las canchas de Roland Garros sino también de millones de personas en el mundo, algunas de ellas quienes han descubierto el tenis gracias a los atuendos de la nipona.

Osaka, quien llegó a ser número uno de la clasificación de la WTA, salió a su primer partido en Roland Garros contra Laura Siegemund con un vestido negro con brillos de alta costura diseñado por Kevin Germanier, un diseñador de ropa que se distingue por usar materiales reciclables y amigables con la naturaleza y, con bolsos para un iphone que parten desde los 350 euros.

La ropa de Naomi Osaka en el partido en Roland Garros inspirada en la Torre Eiffel AFP

Pero el primer vestido de Osaka solo fue el preámbulo. Cuando la número 16 se despojó de él mostró una vestimenta lista para el partido en tonos dorados, que buscan representar el patentado espectáculo de luces de la Torre Eiffel. Osaka señaló en conferencia de prensa después de imponerse a Siegemund (47ª) por 6-3 y 7-6 en la primera ronda de Roland Garros 2026, que decidió ser un poco más atrevida con su vestimenta como una forma de retomar algo que antes las hermanas Serena y Venus Williams tenían como un sello.

"Hemos perdido mucho de eso en el tenis...Creo que hay otras personas de mi edad que podrían reconocerme a mí o a mis torneos por lo que llevo puesto. La moda también puede desempeñar ese papel". Al hablar sobre el estilo que uso en el partido definió: “Es muy de alta costura. Bastante gracioso, me siento como la Torre Eiffel a la noche, cuando está brillante. Creo que me parezco un poco", señaló la jugadora que llegó a ser la número uno del mundo.

La opinión de Aryna Sabalenka

Al ser cuestionada por la cadena TNT Sports sobre si seguiría el estilo de Osaka, Sabalenka, la actual número uno del mundo fue contundente: “Tenemos estilos muy diferentes, pero seguro que algún día se me ocurrirá algo genial”.

Pero Sabalenka aplaudió lo hecho por Osaka: "Esto es brillante. Me encanta. Me encanta que se exprese. Se siente segura de sí misma. Esa es la belleza del mundo de la moda. Hay espacio para todo. Me encanta que lo muestre en la cancha".