¡Es espectacular! Así anunció Japón su playera para el Mundial 2026

La selección de Japón presentó la playera que utilizará en el Mundial 2026 con un video que es simplemente espectacular, al más puro estilo del anime. La canción “Kira” es el himno del uniforme.

La playera titular tiene el característico tono “Japan blue” y se inspiró en la identidad nacionales y en referencias visuales asociadas tanto al futbol como a la cultura popular. Es fabricada por la marca adidas.

La playera de Japón está disponible desde noviembre de 2025 y cuenta con un diseño de ondas en el pecho, en referencia al paisaje marítimo.

La selección de Japón participará en su octavo mundial y tratará de superar sus mejores actuaciones, donde en Octavos ocasiones ha llegado a los Cuartos de final.

Los nipones fueron el primer país en clasificarse al Mundial 2026 tras arrasar en su grupo de la competición asiática. El primer Mundial que disputó Japón fue el de Francia 1998.

Hajime Moriyasu tomó el cargo de Japón desde 2018 y tras su actuación en Qatar 2022, se le renovó su contrato.

Kaisuke Honda es el máximo goleador de Japón en la Copa del Mundo, con un total de cuatro.

PRECIO DE LA PLAYERA DE JAPÓN PARA EL MUNDIAL 2026

$2,999 pesos mexicanos – Hombre performance.

$1,699 pesos mexicanos – Niño performance.

CALENDARIO DE JAPÓN EN EL MUNDIAL 2026:

- Domingo 14 de junio: Países Bajos vs. Japón – Estadio Dallas.

- Sábado 20 de junio: Túnez vs. Japón – Estadio Monterrey.

- Jueves 25 de junio: Japón vs. Suecia – Estadio Dallas.