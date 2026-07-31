La Selección Mexicana Femenil Sub-23 logra su primera victoria en Santo Domingo 2026 

La Selección Nacional de México Femenil Sub-23 se impuso a su similar de Colombia, en la segunda jornada del futbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La anotación cayó al minuto 28, en una genialidad de Paola García. La delantera que milita con el Pachuca finiquitó una jugada colectiva que creó Ana Mendoza (28').

García, en una titubeante salida de la guardameta colombiana Natalia Giraldo hasta los linderos del área, castigó con un remate bombeado con destino a las redes.

Los cambios de Vanessa Martínez permitieron que el conjunto mexicano conservara el dominio de espacios en gran parte del encuentro, en el Estadio Moca 85. Fueron los últimos 20 minutos que Colombia hizo sentir su urgencia por emparejar el duelo, pero la férrea defensa y la seguridad de la meta americanista Celeste Espino supieron contener el momento.

El triunfo permite a México colocarse como líder, con cuatro unidades, las mismas que Puerto Rico, pero con menor diferencia de goles. En el tercer lugar se estanca Colombia (3 pts) y como sotanero sin puntos Jamaica.

Será el 2 de agosto que la Selección Mexicana Femenil Sub-23 cierre la fase grupal contra Jamaica, en el mismo escenario del Estadio Moca 85.