¿Dónde y a qué hora se juega el Cruz Azul vs. Atlante?

La Máquina de Cruz Azul recibirá en la cancha del Estadio Banorte al Atlante, como parte de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026, partido en el que el Director Técnico cementero, Joel Huiqui, podría prolongar a 11 el número de partidos invicto desde que asumió el timón del equipo cementero.

Y más allá del arranque perfecto que lleva con dos victorias consecutivas ante San Luis y Puebla, a los número de Huiqui se suma el Campeón de Campeones que obtuvo la semana pasada ante los Diablos Rojos del Toluca y, evidentemente, los encuentros de Liguilla que acumuló el pasado torneo de Liga, donde salió Campeón del Clausura 2026, justo antes que comenzara la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Huiqui no conoce la derrota como DT luego de 10 partidos al frente de La Máquina. Mexsport

En punto de las 21:00 horas, los cementeros recibirán a los Potros de Hierro del Atlante, equipo que desde su regreso al máximo circuito de la Primera División, no ha conseguido una victoria. Perdió ante Necaxa 2-1 en la fecha 1 y empató 1-1 contra las Águilas del América.

¿Traerán equipo completo?

Ambas escuadras contarán con sus plantillas completas para este partido, incluso el mediocampista de la Máquina de Cruz Azul, Erik Lira, quien en días recientes trascendió que migrará al futbol europeo, con el AS de Mónaco.

Atlante consiguió el empate ante el América en la jornada 2. MEXSPORT

De hecho, tanto Lira como Charly Rodríguez, tuvieron actividad a mitad de semana en el All Stars Game 2026 en Bank of America Stadium, donde se enfrentaron los mejores jugadores de la MLS y la Liga MX.