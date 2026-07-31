Erik Lira lo tiene claro: jugar en Europa o quedarse en Cruz Azul

Han pasado casi dos semanas desde que el Mundial 2026 culminó y por fin apareció la primera oferta por uno de los mexicanos que más se lució en la justa: Erik Lira.

Tal y como se dio a conocer en Claro Sports, el club árabe Al Jazira tiene en la mira a Erik para ficharlo, es su prioridad en este mercado de pases y el dinero no sería un problema.

Erik Lira confirma negociaciones avanzadas para irse a Europa MEXSPORT

Erik Lira lo tiene claro: Europa o se queda en Cruz Azul

Sin embargo, pese a que la oferta podría lucir muy atractiva para Cruz Azul, en temas económicos, Erik Lira no se inmuta y tiene claro su objetivo: jugar en Europa.

El mediocampista, tal y cómo lo dijo tras ganar el Campeón de Campeones, tiene el sueño de jugar en el Viejo Continente.

De acuerdo con información obtenida por Excélsior, aunque la oferta económica del Al Jazira pudiera ser muy buena, a Lira no le interesa irse a Emirato Árabes, por lo que rechazaría la propuesta.

Esto no le afectaría en nada a Erik Lira, ya que si no se llega a cumplir su objetivo, no tendría ningún problema en quedarse en Cruz Azul, aunque aún falta mucho tiempo para que finalice el mercado de pases.

Erik ya sabe lo que es ser campeón con Cruz Azul y si ningún equipo de Europa lo llama, su mente está enfocada en lograr más títulos con los celestes.

¿Qué pasa con la propuesta del Mónaco por Erik Lira?

El interés que tiene el AS Mónaco por Erik Lira es mucho. En Francia ven al mexicano como un gran jugador para el corto y mediano plazo, por lo que ya hay pláticas con su entorno para conocer su posición ante una oferta.

Sin embargo, el histórico club francés tiene que liberar a un jugador para poder fichar a Lira. La planeación de la plantilla para la siguiente temporada apenas comienza y aunque luce complicado, no es imposible que Erik pueda llegar a Francia.