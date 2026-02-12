El circo de siempre, la pachanga del poder y las verdades sin maquillaje

*Hay personajes que no necesitan enemigo. Se derrotan solos. Y uno de ellos, sin duda, es Alfredo Adame.

EL RIDÍCULO MARCA ADAME

Lo que ocurrió en la presentación de Ring Royale no fue un enfrentamiento... fue una exhibición. Y no precisamente de valentía.

Ahí estaba Carlos Trejo, el llamado Cazafantasmas, quien sacó —documentos en mano— tres órdenes de restricción que el propio Alfredo Adame promovió en su contra. Sí, leyó usted bien: órdenes de restricción.

Adame lleva años llamándolo mentiroso, diciendo que jamás ha presentado pruebas, que todo es un invento mediático. Pero resulta que las órdenes existen. Las tengo. Me las enviaron. Y no sólo eso: en un programa en Monterrey el propio Adame aceptó que sí las había solicitado.

Entonces, ¿en qué quedamos?

No se puede ir por la vida jugando al rudo cuando en los juzgados se pide protección. No se puede retar a golpes y al mismo tiempo interponer medidas legales por temor. Eso no es estrategia. Eso es incongruencia.

Lo más preocupante no es que mienta —eso ya no sorprende— sino que ni siquiera recuerde las mentiras que dice. Ése es el verdadero problema cuando se vive del escándalo: el personaje termina devorando a la persona. Y mientras tanto, el público observa. Porque una cosa es el show y otra muy distinta es hacer el ridículo.

Yo lo dije hace años: esta pelea es más un espectáculo de egos que de puños. Y si algún día llegan a subirse al ring —cosa que sinceramente dudo— la verdadera batalla no será física. Será de credibilidad.

Y ahí, el que más pierde es el que más grita.

ISAEL GUTIÉRREZ: PODER, COMPADRAZGO Y 500 INVITADOS

De la arena del conflicto pasamos a la arena del poder.

El representante artístico Isael Gutiérrez celebró sus 50 años con una fiesta monumental en el Lienzo Charro de Constituyentes. Dos días de pachanga, comida para 500 personas, empresarios ganaderos, artistas, amigos cercanos y un ambiente de compadrazgo que dejó claro quién mueve hilos en el regional mexicano.

Isael no es cualquier mánager. Es socio y compadre de Eduin Caz, y fue pieza clave en el fenómeno de Grupo Firme. Eso no es poca cosa.

La fiesta no fue sólo celebración; fue demostración de músculo empresarial. En estos tiempos donde muchos representantes viven de la foto y del discurso, Isael demuestra estructura, relaciones, negocio.

Porque en este medio no basta con tener talento. Hay que saber administrarlo. Y hay que saber agradecer. Eduin Caz lo hizo públicamente. No olvidó quién creyó en él.

Y eso, en una industria donde la lealtad suele durar lo que dura un hit en plataformas, se aplaude.

ROCÍO BANQUELLS: SIN CENSURA Y SIN MAQUILLAJE

Este sábado a las ocho de la noche, en El minuto que cambió mi destino sin censura, por Imagen Televisión, tengo el privilegio de presentar una conversación poderosa con Rocío Banquells.

Y cuando digo poderosa, lo digo en serio.

Rocío habla de frente. Sin maquillaje emocional. Sin cortapisas, como ella misma dice. Confiesa que la cortisona la llevó a estar dos años en silla de ruedas. Dos años. Una artista acostumbrada al escenario, limitada físicamente, enfrentando dolor, incertidumbre y miedo.

Eso no se cuenta fácil.

También habla de sus fracasos sentimentales, de las decepciones, de la resiliencia. Porque el éxito artístico no garantiza estabilidad emocional.

Rocío no se victimiza. Se responsabiliza. Reconoce errores. Y eso la hace enorme.

En tiempos donde muchos maquillan su vida en redes sociales, escuchar a una mujer con esa trayectoria hablar con esa honestidad es un acto de valentía.

No se lo pierdan. Es una de esas entrevistas que trascienden el espectáculo.

NORA VELÁZQUEZ Y LA RISA NECESARIA

El domingo 15 de febrero, a las seis de la tarde, en el Teatro Las Torres, en la zona de Satélite, se presenta Nora Velázquez con su personaje de La Chabelita.

Esa mujer tan católica que casi se confiesa diario… pero que todo lo interpreta en doble sentido.

El humor inteligente siempre será necesario. Y en tiempos de polarización y pleitos absurdos, reírnos de nosotros mismos es casi terapéutico.

Nora domina el escenario. Sabe construir personaje. No depende del escándalo, sino del talento.

Y eso también merece reconocimiento.

MIS PREDICCIONES DEL RING ROYALE

Ahora sí, vamos a lo que muchos me preguntan: mis predicciones.

En el duelo entre Abelito y Bull Terry, voy con Abelito. Tiene más colmillo, más hambre, más estrategia.

En el encontronazo entre Alberto del Río y su oponente —cuyo nombre ya ni recuerdo, y eso dice mucho— no me cabe duda: Del Río es un profesional. Puede gustar o no, pero sabe luchar.

En el de Marcela Mistral contra Karely Ruiz, voy con Marcela. Tiene carácter y temple.

En el de Aldo de Nigris contra Nicola Porcella, voy con Aldo. El deporte corre por sus venas.

Y en la estelar… si es que se realiza, porque tengo mis dudas… voy 100% con Carlos Trejo.

No porque sea santo de mi devoción. Sino porque, hoy por hoy, ha demostrado algo que su rival no: coherencia documental.

En este negocio, la memoria es corta, pero los papeles no mienten.

CIERRE SIN ANESTESIA

El espectáculo mexicano vive de contrastes: el ridículo y la grandeza, la fiesta y la confrontación, la risa y el dolor.

Mientras unos gritan para llamar la atención, otros trabajan en silencio y construyen legado.

Mientras unos inventan narrativas, otros presentan documentos.

Y al final, el público —ese juez implacable— decide quién se queda y quién se diluye.

Yo seguiré haciendo lo que me toca: preguntar, confrontar y contar lo que veo.

Porque en este medio, el que no tiene memoria… termina exhibido.

Nos leemos en Excélsior.