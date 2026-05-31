VIDEO: Con IA y la voz de Chespirito, así presentó México su lista mundialista

La Selección Mexicana presentó su listado oficial de 26 jugadores finales para el Mundial 2026 que se jugará en casa, Estados Unidos y Canadá, y aunque la gente se había ilusionado días antes con un video realizado con inteligencia artificial, al final, Televisa realizó una transmisión especial con una presentación con una voz icónica no solo para el país, sino para Latinoamérica: la de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Con imágenes no solo de la selección mexicana en mundiales, del Estadio Ciudad de México, del propio Chespirito, así como de los terremotos de 1985 y 2017, se mostró a todo el país el listado de los seleccionados con un mensaje de unidad narrado por Roberto Gómez Bolaños.

Aunque el famoso actor falleció el 28 de noviembre de 2014, su voz fue reutilizada gracias a la magia de la inteligencia artificial, para unir generaciones que vivieron el Mundial de 1970, 1986 y aquellas que vivirán su primera Copa del Mundo en el 2026.

El mensaje de Roberto Gómez Bolaños en la presentación del Mundial 2026:

“Hay llamados que no se escuchan, se sienten. Llegan como campana, como latido, como tierra que despierta. Y cuando llaman, sabemos. Sabemos porque somos de aquí. De donde se prende una vela cuando no alcanza la explicación. De donde le hablamos a Dios de tú porque lo sentimos cerca.

“De donde uno se persigna antes de cobrar un penal. Y también con la primera venta del día. Si no encontramos un santo, nos inventamos uno.

“Somos los que ponen dos mochilas y hacemos portería. Los que llevan el ritmo adentro y lo sacan donde sea. Y los que convierten una tele chiquita en estadio.

“Los que cruzaron el mundo sembrando México. Los que abrazan a desconocidos en un gol, como a los primos de toda la vida.

“Cuando todo cae, levantamos el puño para saber si queda vida. Y nada más falta una para que lleguen miles.

“Por eso el llamado vuelve, porque México sabe responder. Hoy llama otra vez y al llamado llegan nombres. Crecieron aprendiendo a abrazar lo inevitable. Conocen ese segundo eterno donde México contiene la respiración. Saben que defender también es un acto de amor. Los que corren hacia donde duele.

“Coleccionan cicatrices donde otros buscan el aplauso. Porque ellos sostienen el relato para que otros brillen. Destruyen y crean en el mismo movimiento. Saben cuándo dar y cuándo guardar.

“México no es un lugar fijo. Es algo que se lleva, que se abraza y que cuando lo eliges ya nunca te suelta.

“Indomables. Los que aparecen sin anuncio y de pronto el juego es otro.

“Y también aquellos que golpearon la puerta tanto tiempo que la puerta no tuvo más que abrirse. Son los que rompen el mundo en dos. Antes y después del gol. Y aquellos que lograron regresar de donde otros no vuelven.

“Así retumba este llamado. Y entonces ahí estamos. Como siempre. Llenando estadios imposibles. Cantando más fuerte que el miedo. Siempre estamos; en las buenas, en las malas y hasta en las regulares. Haciendo tribuna donde apenas hay espacio. Volviendo patria a cualquier rincón del mundo, donde alguien levante una bandera.

“Somos el eco de un grito que empezó hace siglos y todavía no termina de salir. Porque México nunca termina de inventarse. Cambia de rostro, cambia de paso, cambia voz, con millones de pasos detrás de cada paso. Con millones de voces detrás de cada grito. No solo somos 26. Eres tú.

“Porque siempre somos millones. Siempre hemos estado. Y vamos a estar ahora. 180 millones. Hoy. Y siempre”.