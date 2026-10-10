Checo Pérez y el choque con Stroll en Singapur: "No esperaba que me cerrara el paso ahí"

Checo Pérez calificó de oportunidad perdida lo sucedido en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur la tarde de este sábado, esto cuando en condiciones de lluvia se esperaba una carrera loca de la cual confiaba poder sacar provecho para intentar firmar la mejor actuación de Cadillac hasta ahora en el 2026, sin embargo, un incidente con el canadiense Lance Stroll lo privó de ello.

El piloto mexicano ha dicho durante toda la campaña que la desventaja técnica de Cadillac MAC-26 solo puede ser contrarrestada en pista por condiciones de carrera locas y, esa petición se cumplió en Marina Bay, en el circuito callejero que es sede de la que fue la primera carrera nocturna de la F1 en la historia.

La lluvia llegó a 10 minutos de iniciar la competencia y obligó a retrasar la arrancada 30 minutos. Cuando los coches salieron a la pista lo hicieron con el neumático intermedio y todo anticipaba caos dado que, si bien el sector 1 y 3 estaban mojados, la parte intermedia de la pista estaba seca.

George Russell, quien lideraba la competencia, fue la primera víctima al chocar al abrir la vuelta 2, pero después de ello los siguientes en abandonar fueron Sergio Pérez y el Aston Martin de Lance Stroll.

El canadiense intentó me adelantar por el exterior al mexicano y, al momento de girar, no se percató de la presencia de su excompañero provocado el abandono de ambos. Checo Pérez logró llegar a boxes, pero el equipo decidió no continuar y preparar el coche para la calificación de la competencia del domingo.

¿Qué dijo Sergio Pérez tras su accidente en la sprint en Singapur?

Al hablar con F1TV luego de la competencia, Sergio Pérez lamentó la oportunidad perdida y explicó el accidente.

Estaba por la parte interna de la curva 16 junto a Lance y no esperaba que me cerrara el paso ahí”, explicó el originario de Jalisco.

“Cuando lo hizo, intenté frenar, pero ya era demasiado tarde. Acabé bloqueando los neumáticos y no hubo nada que pudiera hacer”, finalizó.