Max Verstappen gana la sprint de Singapur en medio del caos; Checo Pérez abandona

Max Verstappen hizo valer su condición de poleman para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur apuntándose la victoria en una accidentada competencia corta en el trazado de Marina Bay donde Sergio Pérez no tuvo la mejor de las suertes.

La carrera sprint tuvo un retraso de 30 minutos luego de que una intensa lluvia llego a la parte final del circuito a solo 10 minutos de arrancar. Estas condiciones dejaron el sector 1 mojado, mientras que la parte intermedia de la pista estaba completamente seca.

Ante estas condiciones todos los competidores arrancaron con intermedios y George Russell fue quien sacó la mejor parte cuando los semáforos se apagaron tomando el liderato sobre Max Verstappen, esto gracias a una reacción de tres décimas más veloz que el cuatro veces campeón del mundo.

Pero el gusto del británico de Mercedes apenas duró un giro. Cuando abría la segunda vuelta perdió la parte trasera del coche e impactó en la recta principal provocando un safety car que duró seis vueltas. En ese instante también abandonaron otros cuatro coches por diversos problemas: Lance Stroll, Sergio Pérez, Franco Colapinto e Isack Hadjar.

El reinicio generó un nuevo caos y una serie de contactos en la parte trasera dejó fuera de contienda al Audi de Gabriel Bortoleto y al Cadillac de Valtteri Bottas. Con ello solo quedaron 15 coches en el circuito.

Antes de llegar a la mitad de la distancia pactada, 20 giros totales, los líderes comenzaron a comunicar por radio que la pistaba comenzaba a secarse por lo que, tal vez, la mejor alternativa era colocar el slick aunque eso significara perder la posición. Ninguno de los punteros hizo el movimiento y esto permitió a Verstappen ganar tres segundos sobre Hamilton y más de cinco segundos sobre Charles Leclerc.

Las posiciones del top 3 no cambiaron hasta la bandera de cuadros. Verstappen logró su primer triunfo en Singapur en su historia, aunque en una carrera corta, seguido por los Ferrari.

Oscar Piastri y Lando Norris, quienes se perfilaban para ser 4-5, chocaron entre ellos provocando un doble trompo. El campeón del mundo logró recuperarse y cruzar en octavo, pero el australiano abandonó.

Esto ayudó a Andrea Kimi Antonelli a ascender al cuarto seguido por el Haas de Oliver Bearman y el Audi de Nico Hulkenberg.

¿Cómo terminó Sergio Pérez la sprint del GP de Singapur?

Checo Pérez apenas pudo rodar un giro antes de abandonar la competencia. El mexicano estaba intentando adelantar al Aston Martin del canadiense Lance Stroll cuando el piloto de la escudería británica intentó girar e impactó al Cadillac.

Si bien el tapatío alcanzó a llegar a la zona de pits para intentar cambiar el alerón delantero el equipo decidió no regresar a la pista para enfocar el trabajo en la calificación para la carrera del domingo.