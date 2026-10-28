‘Checo’ Pérez vuelve a conquistar Reforma con Show Run con Cadillac

Sergio Pérez nuevamente se lució ante miles de personas en Paseo de la Reforma, en el Show Run realizado en conjunto con la escudería Cadillac de Fórmula 1.

Después de abrir la jornada de este miércoles con la extensión oficial de contrato con el equipo estadunidense hasta 2029, el tapatío cumplió, de manera muy emotiva, con esta esperada exhibición, en la cual se subió a un monoplaza modificado de Fórmula 2, recordando que Cadillac está en su primer año en la serie y no tiene monoplazas de temporadas anteriores.

Bajo un sol reluciente y alrededor de miles de personas que abarrotaron Avenida Paseo de la Reforma, ‘Checo’ Pérez, usando un uniforme con los colores nacionales, salió por primera vez poco antes de las 10:30 horas; sin perder el tiempo, tras dar tres vueltas al trazado designado, dio un par de series de “donas” para animar el ambiente.

Un contratiempo en el Ángel

El público, que desde la noche de ayer martes fue tomando lugar en la zona del evento, no dejó de corear al unísono el nombre del piloto tapatío en los tres stints que hizo en pista.

Durante la segunda de las tres rondas, el monoplaza especial se apagó, pero Pérez aprovechó el momento para bajarse de su auto y, con el Ángel de la Independencia de fondo, saludó a la afición.

Cuando iba regresando a su monoplaza, un pequeño aficionado se pasó los filtros de seguridad para acercarse a Pérez, quien amablemente le regaló una gorra firmada.

Tras retomar la marcha, en las últimas series de vueltas de exhibición, ‘Checo’ también hizo “donas” frente a los monumentos de la Diana y el Ángel. El evento cerró con Pérez desfilando sobre un Cadillac antiguo.

Checo agradecido con la afición mexicana

Dentro de todo, Pérez reiteró su gratitud hacia sus seguidores por su apoyo en esta nueva etapa dentro de la Fórmula 1.

Estos momentos son irrepetibles y los quiero disfrutar muchísimo más por todo lo que significa. Significa muchísima motivación en mi carrera..

En esta exhibición estuvieron presentes Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como los directivos del Gran Premio de México, Alejandro Soberón y Federico González Compeán, el director del equipo, Marcin Budkowski, y Dan Towriss, propietario de TWG, empresa matriz a la cual pertenece el equipo. Incluso, Valtteri Bottas hizo una breve aparición, compartiendo su afición por los tacos.

Ahora, ‘Checo’ Pérez seguirá cumpliendo compromisos comerciales antes de regresar al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde este jueves será el día de medios rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México. Las prácticas libres iniciarán el viernes.