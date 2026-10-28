Checo Pérez en Reforma: Corrió con un auto de la película de F1 de Brad Pitt

Sergio Pérez realizó su exhibición en Paseo de la Reforma, pero no lo hizo con un monoplaza de la Fórmula 1, sino con un coche de la Fórmula 2, la categoría antesala y con uno de los monoplazas que se utilizó durante la grabación de la película Fórmula 1, protagonizada por Brad Pitt.

Dado que Cadillac es una escudería nueva y no cuenta con coches de años anteriores, la escudería americana tuvo que recurrir a una solución creativa para su exhibición en la Ciudad de México decorando el coche con los colores que utiliza la escuadra de General Motors en la parrilla actualmente.

Estos vehículos fueron desarrollados para simular la velocidad y el comportamiento visual de un monoplaza de la máxima categoría durante el rodaje realizado en diversos Grandes Premios y ahora tomó avenida Reforma de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia.

De chasis F2 a simuladores de la máxima categoría

Para llevar a cabo las grabaciones en pista, la producción de la película no utilizó vehículos originales de Fórmula 1, sino una base de monoplazas de la Fórmula 2. Se adquirieron seis chasis Dallara F2 2018, los cuales atravesaron una profunda transformación técnica y estética.

Con la colaboración de Mercedes y Carlin Motorsport, los autos sufrieron modificaciones sustanciales en su paquete aerodinámico y en el motor para replicar la apariencia exterior de un F1.

Mercedes ayudó a la adaptación del chasis para que pudiera lucir como un Fórmula 1 durante las grabaciones y también en la exhibición donde utilizó neumáticos de lluvia de la categoría antesala para poder rodar en Reforma.

El coche también fue modificado en cuanto a la altura para poder sobrepasar las imperfecciones de la calle que se notaron durante el primer giro.