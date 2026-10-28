Checo Pérez extiende contrato con Cadillac hasta 2029

Cadillac Formula 1 Team hizo oficial la extensión de contrato de Sergio "Checo" Pérez con un acuerdo multianual que mantendrá al piloto mexicano en la escudería estadunidense hasta, al menos, la temporada 2029 con lo cual extienden el plazo original que abarcaba hasta el 2027.

El acuerdo es el fruto del trabajo de Checo Pérez quien se ha convertido en el líder del equipo en cuanto al desarrollo de la escudería en su primera campaña a pesar de que los resultados no han sido los esperados pero con capítulos destacados como su décimo puesto en Mónaco, mismo que después le fue retirado.

“Desde el primer día que me uní a Cadillac es un proyecto en el que realmente creí, y extender mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo”, expresó el comunicado de prensa.

“Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos haciendo juntos es increíblemente gratificante. Todavía hay mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años.”, señaló dando a entender su confianza en que el proyecto caminará durante las próximas temporadas.

Por su parte, Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, señaló que asegurar el talento y liderazgo del mexicano brinda la continuidad necesaria para seguir progresando en la parrilla durante la siguiente fase de la escudería.