'Checo' Pérez acumula kilómetros, pero vuelve a terminar en lugar 20 en Práctica 3 en Australia

Sergio ‘Checo’ Pérez se recuperó de los problemas que tuvo el viernes para finalizar en la posición 20 en una interrumpida tercera práctica del Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1, en la cual George Russell fue el más veloz.

En una sesión con múltiples interrupciones, el mexicano completó 20 vueltas durante la tarde de este sábado, sin reportar problemas significativos en su MAC-26, luego de tener actividad prácticamente nula durante la segunda sesión de ensayos.

El entrenamiento inició 20 minutos más tarde porque los oficiales de pista estaban reparando la barrera de la Curva 10, que había quedado dañada tras un accidente durante la primera carrera del año de la Fórmula 3.

‘Checo’ Pérez se vio beneficiado por esta situación, ya que su equipo hizo cambios en su asiento para poder manejar más cómodamente. Cuando se completó la reparación, el tapatío fue de los primeros en salir a pista, registrando 1m24.397s con un juego de neumáticos duros.

Pero la actividad se detuvo con diez minutos cumplidos, luego de que el Williams de Carlos Sainz sufriera una falla en su Williams y se quedara detenido en la entrada de la zona de pits.

Si bien se activó la condición de Auto de Seguridad Virtual, los oficiales de pista requirieron de una grúa para quitar el monoplaza del camino, por lo que la bandera roja apareció cinco minutos después de que el español se estacionara.

La interrupción duró diez minutos, tras lo cual empezaron las simulaciones con neumáticos suaves; sin embargo, Pérez continuó con el trabajo en tandas largas, completando once giros más con el compuesto medio, mientras su coequipero Valtteri Bottas se enfocó más en los simulacros de calificación.

Un accidente de Kimi Antonelli le dejó a Pérez tres minutos para hacer una vuelta con tanques ligeros, pero no hubo mejoras y optó por hacer prácticas de salida, por lo que acabó en el lugar 20, a 5.344 s del líder. Su coequipero Bottas quedó en la posición 19.

Russell le quita a Leclerc el liderato en la sesión

Al frente, se desarrolló el intercambio de tiempos entre Oscar Piastri y la dupla de Ferrari, siendo Leclerc el primer piloto en romper la barrera de los 80 segundos por vuelta, al imponer 1m19.827s.

Pero tras el accidente de Antonelli, cuyo despiste ocurrió en las Curvas 1 y 2 y le dejó daños severos a su Mercedes, le permitió a todos los pilotos hacer una vuelta lanzada con el neumático suave. Russell, quien se situaba en el sitio 13, impresionó con un 1m19.053s, superando por seis décimas a Hamilton.

Detrás quedaron Leclerc, Piastri e Isack Hadjar, quien acabó por delante de su coequipero de Red Bull, Max Verstappen. El italiano Antonelli fue desplazado a la séptima plaza, por delante del campeón reinante, Lando Norris, del Audi de Gabriel Bortoleto y de Oliver Bearman.

Sólo 20 pilotos registraron tiempos. Junto de Sainz, el canadiense Lance Stroll no salió a pista por un problema en el motor de combustión Honda de su Aston Martin. Su coequipero Fernando Alonso se ubicó en el sitio 17, con veinte giros completados.

La calificación del Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1 será este viernes 6 de marzo a las 23:00 hrs (Tiempo del Centro de México).

F1: Resultados Práctica 3 del GP de Australia 2026