Cadillac admite que el viernes fue "difícil" para "Checo" Pérez y explican los problemas

El esperado debut oficial de Cadillac en la Fórmula 1 durante las prácticas libres del Gran Premio de Australia 2026 dejó un sabor agridulce en el garaje estadunidense y especialmente en el lado de Sergio “Checo” Pérez debido a que afrontó diversos contratiempos que limitaron su rodaje.

Pat Symonds, director técnico de Cadillac, señaló que los fallos en el coche del mexicano resultaron más severos de lo que, originalmente, se informó.

El calvario de “Checo” Pérez comenzó en la primera sesión y se extendió a la segunda debido a dos averías que Symonds calificó como "totalmente inconexas". La primera, localizada en el sistema de combustible, resultó ser especialmente costosa en tiempo debido a la arquitectura de los nuevos coches.

“El día de hoy ha marcado un momento en la historia para el equipo. Un momento de mucho orgullo para muchísima gente que depositó mucha fe en el proyecto, y una cantidad increíble de trabajo duro. Tuvimos un día difícil con Checo con dos problemas totalmente inconexos esta tarde. Uno de ellos fue en el sistema de combustible, por el cual tuvimos que extraer la unidad de almacenamiento de energía para poder acceder a él, así que salimos muy tarde a pista”, explicó Symonds.

Gran parte de la segunda práctica el coche de Pérez se mantuvo en el garaje. Cuando los mecánicos finalmente lograron reensamblar el coche y enviar al tapatío a pista, la fiabilidad volvió a fallar: “Luego salimos y, desafortunadamente, tuvimos lo que aparenta ser una fuga hidráulica”, añadió el ingeniero británico.

Symonds, quien fue pieza clave en la redacción de las reglas actuales antes de unirse a Cadillac, aprovechó para reflexionar sobre las dificultades logísticas de poner dos coches en pista por primera vez en un entorno de competición real.

“Poner dos coches ahí fuera no es el doble de difícil que uno; es como cuatro veces más difícil; pasan muchísimas cosas. Una de las cosas realmente importantes en un equipo es tener continuidad, y por definición nosotros no podemos tenerla; tenemos a mucha gente trabajando junta por primera vez”.