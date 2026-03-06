¡Centímetros de oro! Las cifras millonarias que pagan las marcas por un espacio en Fórmula 1

La Fórmula 1, uno de los deportes más costosos y mediáticos del mundo, no solo destaca por la velocidad y la tecnología de sus autos, sino también por el valor multimillonario de sus espacios publicitarios. Cada escudería tiene decenas de patrocinadores, y el costo de colocar un logo en el coche varía según su visibilidad.

Los patrocinadores principales o “Title Sponsors” son los que marcan la pauta financiera de los equipos:

Oracle con Red Bull paga aproximadamente 110 millones de dólares por temporada

HP con Ferrari invierte alrededor de 100 millones de dólares.

Mastercard con McLaren desembolsa cerca de 90 millones de dólares.

Estos patrocinadores no solo colocan su logo; prácticamente financian todo el equipo. Por su parte, los patrocinadores secundarios pueden pagar entre 20 y 40 millones de dólares, mientras que un logo pequeño en el uniforme de un piloto puede costar más de un millón de dólares por temporada.

¿Por qué es tan caro anunciar en la Fórmula 1?

La exposición global de este deporte es enorme: cada carrera se transmite en aproximadamente 200 países, con audiencias que suman cientos de millones de espectadores. Además, las redes sociales amplifican la visibilidad de las marcas, convirtiendo cada centímetro del auto en un espacio publicitario altamente valioso.

Con las nuevas regulaciones de la Fórmula 1, los autos serán más compactos y livianos, reduciendo el espacio físico disponible para los patrocinadores. Esto incrementará aún más el valor de cada centímetro del coche.

Así que la próxima vez que veas un auto de Fórmula 1 cubierto de publicidad, recuerda: no es solo marketing, es una inversión multimillonaria donde cada logo cuenta.