Técnico de LAFC explota contra la MLS por el calendario en plena Concacaf

El técnico de Los Angeles FC, Marc Dos Santos, lanzó una crítica directa contra la Major League Soccer por la carga de partidos que, a su juicio, pone en riesgo el rendimiento de su equipo en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Pese a estar solo 90 minutos de la final, el conjunto angelino atraviesa uno de sus momentos más exigentes del calendario. Viene de imponerse 2-1 a los Deportivo Toluca en la ida de las semifinales, disputada en el BMO Stadium, pero lo hizo en medio de una carga acumulada de cuatro partidos en 11 días, una situación que ya comienza a encender las alertas dentro del cuerpo técnico.

El calendario es un escándalo. Es un escándalo”, expresó Dos Santos, visiblemente molesto por la falta de ajustes desde la liga.

Llegamos invictos hasta este punto y la gente cree que es fácil, pero no lo es”, añadió el estratega, al detallar el camino recorrido, con series ante Real España, Alajuelense, Cruz Azul y ahora Toluca, en un desgaste continuo.

El entrenador fue más allá y comparó la situación con otras ligas del mundo. Mencionó casos como los de Palmeiras y Flamengo en Sudamérica, así como el Paris Saint-Germain en Europa, donde, según explicó, los calendarios suelen ajustarse para facilitar la participación de los clubes en torneos internacionales.

¿No quieren que estemos en la final?”, cuestionó, apuntando directamente a la falta de respaldo institucional hacia los equipos de la MLS en competencias de Concacaf.

El calendario inmediato tampoco ofrece tregua. Antes del partido de vuelta ante el Toluca, el LAFC tendrá que visitar a San Diego FC, en otro compromiso de liga. Posteriormente, viajará a México para disputar el duelo definitivo el 6 de mayo, donde estará en juego el boleto a la final.

Porque llega un punto en que ya basta”, dijo el entrenador.

La gente piensa que esto es como PlayStation, pero la vida no es así”, añadió, dejando claro que el desgaste físico ya es un factor determinante en el rendimiento del equipo.

Ante ese panorama, Dos Santos adelantó que recurrirá a la rotación, incluso enviando un mensaje a Mikey Varas, técnico de San Diego, anticipando que dará descanso a varios jugadores antes del duelo clave en México.

A pesar del contexto, el LAFC se mantiene competitivo en la liga, donde ocupa el tercer lugar de la Conferencia Oeste con 20 puntos en 10 partidos. Sin embargo, el verdadero desafío será sostener ese nivel mientras intenta cerrar la serie ante el Toluca y dar el paso definitivo hacia la final de la Concacaf.

La queja del técnico abre nuevamente el debate, cómo equilibrar el calendario local con las aspiraciones internacionales, un tema que sigue sin resolverse en la MLS y que vuelve a poner a sus equipos al límite.