'Checo' Pérez, satisfecho por progreso de Cadillac durante el viernes en Silverstone

Sergio Pérez consideró que se dio “un buen paso” hacia adelante durante este viernes en Silverstone, a tal grado de que estuvo en la pelea con el equipo Haas durante la Calificación Sprint.

El mexicano, quien calificó en la posición 19 para la carrera corta del Gran Premio de Gran Bretaña de este sábado, se mantuvo cerca del corte tras su primera salida a pista, aunque eventualmente finalizó siete décimas detrás del Williams de Carlos Sainz, el último en avanzar al segundo segmento.

Pero para el piloto de Cadillac, dos factores fueron más importantes: el hecho de que hubo una mejora sustancial respecto a su fin de semana en Austria y que haya terminado a menos de una décima de Esteban Ocon, del equipo Haas, aún con un par de inconvenientes que sufrió durante el último giro lanzado.

“Fue una salida complicada, un poco más neutral en el balance con el viento, así que intenté sacarle el máximo”, afirmó tras la actividad de este viernes.

“Al final estuve cerca de Esteban, creo que tuve una Curva 4 algo accidentada, sin eso creo que podríamos haberlo superado, y también tuve un pequeño problema con el despliegue (de energía), así que probablemente (acabar delante de) Ocon era posible hoy, pero lo bueno es que mejoramos el auto”.

El mexicano luce una decoración patriótica durante este fin de semana Cadillac Formula 1 Team

Pérez, quien nuevamente superó a su coequipero Valtteri Bottas y a los pilotos de Aston Martin, busca recuperar el tiempo perdido respecto a Austria, donde las fallas de confiabilidad perjudicaron la recopilación de información sobre las actualizaciones que el equipo estadunidense ha desarrollado para la parte europea del Mundial.

Por lo pronto, el hecho de estar a una distancia cercana de los equipos de media tabla, tal como pasó en la única práctica del día en una de las pistas más exigentes del año en cuestión aerodinámica como lo es Silverstone, representan un indicio positivo de cara al resto del fin de semana.