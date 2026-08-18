¿Quién es Jamal Musiala? La estrella del Bayern que enciende las alarmas tras recientes colapsos

El que un atleta de alto rendimiento se desvanezca -sin razón aparente- mientras desempeña su actividad, seguramente causa alarma. Pero, el que le ocurra dos veces con tan sólo tres días de diferencia, definitivamente es algo que debe tener afligidos a los médicos del FC Bayern Múnich, Club al que pertenece Jamal Musiala.

Y más aún si se considera que es un jugador de sólo 23 años de edad (nació el 26 de febrero de 2003) y que además tuvo un altísimo desempeño recientemente en el Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Alemania, donde jugó 5 partidos, poco más de 400 minutos y marcó 3 goles.

La primera ocasión que le pasó, el cuerpo médico del equipo lo atribuyó a un golpe de calor -durante un amistoso contra el RB Leipzig- sin embargo, el que este jueves haya vuelto a ocurrirle, con sólo 8 minutos en el campo, durante un partido amistoso ante FC Heidenheim, encendió las alarmas.

Musiala está en las filas del Bayern Múnich desde los 16 años de edad. Debutó con el primer equipo en 2020, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en la Bundesliga con el club bávaro a los 17 años y 115 días.

Las imágenes del desmayo de Musiala en los partidos del Bayern Munich REUTERS

Aunque representó a las selecciones juveniles de Inglaterra y Alemania, finalmente optó por defender a la Selección de Alemania, donde ya disputó la Eurocopa 2021, el Mundial 2022, la Eurocopa 2024 (donde fue uno de los máximos goleadores) y el Mundial 2026.

En febrero de 2025, el FC Bayern Múnich anunció la renovación anticipada del contrato de Musiala hasta el 30 de junio de 2030. El acuerdo elevó su estatus salarial (junto a figuras como Harry Kane), percibiendo alrededor de 22 millones de euros por temporada.

¿Cómo le fue a Musiala durante el Mundial 2026?

La Selección de Alemania llegó como favorita a la pasada Copa del Mundo de la FIFA, con una estrella de la talla de Jamal, quien demostró su nivel jugando 5 partidos, marcando 3 goles ante Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, además de una asistencia y generando varias jugadas de gol.

Musiala fue también uno de los jugadores con mayor número de regates completados (19), uno de los promedios más altos del torneo por partido.

Jamal Musiala celebra un gol con la Selección de Alemania Mexsport

Aunque la segunda ocasión que se desvaneció, el jugador logró salir del campo por su propio pie, se espera que el cuerpo médico del club dé un parte médico detallado de los estudios realizados recientemente.

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, declaró que el propio jugador dará su testimonio cuando se completen todos los exámenes médicos pertinentes.

Algunos futbolistas que han padecido casos de origen neurológico

- Bafétimbi Gomis (2009): Sufrió un síncope vaso-vagal que le provocaba caídas repentinas de tensión arterial y pérdida de conocimiento breve.

- Ronaldo Nazário (Final del Mundial 1998): Horas antes de la final entre Brasil y Francia, el delantero sufrió una convulsión con pérdida de conocimiento en el hotel de concentración derivada de estrés máximo.

- Ivan Klasnić (2007): Al delantero croata le diagnosticaron disfunciones que afectaron su carrera, incluyendo el tratamiento de afecciones neurológicas/epilépticas bajo control médico previo a sus problemas renales.

- Kieran Trippier (2003): El lateral derecho de la selección inglesa y del Newcastle United ha sufrido episodios de migraña con aura neurológica que le generan pérdida temporal de la visión periférica y desorientación en pleno juego.