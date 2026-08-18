Así luce el once ideal de los "chavos" formados por el América

Guillermo Almada llegó a la dirección técnica del América también con la misión de potencializar a los talentos juveniles, quienes han respondido en los torneos de Liga MX y Leagues Cup.

Entre surgidos de las fuerzas básicas hoy consolidados y los que recién buscan un lugar, ¿cómo luciría el once ideal de juveniles de la Águilas del América?

El utópico ensamble en el América comienza con Fernando Tapia. El meta mantuvo intactas sus redes en la pasada jornada 4 de la Apertura 2026 en la victoria sobre Atlético de San Luis (3-0).

El fogueo de Tapia prácticamente se vivió fuera de Coapa con importantes resultados en Selecciones juveniles y con los gallos del Querétaro en el año futbolístico 2023-2024. En este último se hizo notar por sus espectaculares atajadas en el buen momento que protagonizaron los plumíferos en Leagues Cup 2023 (hasta cuartos de final); Tigres fue el siguiente destino antes de retornar como azulcrema.

Su vuelta a Coapa fue fundamental para la planeación del Apertura 2026 y la lesión de Luis Ángel Malagón guardameta titular del América Rodolfo cota es el que ha asumido con la responsabilidad de las redes, pero Tapia se mantiene como el respaldo de segundo guardameta.

Las joyas del americanismo en el táctico (4-2-3-1)

Si consideramos hoy en el plan de juego de Guillermo Almada desplegar un oncena ideal de jóvenes americanistas con un parado táctico 4-2-3-1.

En la defensa central el técnico uruguayo echaría a mano de uno de los consentidos de la afición, aunque un tanto injusta su trato en la era de André Jardine por la calidad demostrada en los momentos importantes e incluso como un defensa con capacidad goleadora. Ramón Juárez uno de los más adelantados respecto a los surgidos de las fuerzas básicas del América y acompañado de Miguel Vázquez defensor quien también posee cualidades del lateral.

Como laterales Dagoberto Espinoza sería el elemento a considerar por el sector derecho y por izquierda las Águilas tendrían a prueba a Franco Rossano. En elr elevo orbita Emilio Lara, este último de regreso con el América tras su préstamo con el Necaxa.

Mediocampistas

En el Apertura 2026 las Águilas del América han tenido como una de sus novedades al futbolista brasileño Ícaro en la posición de contención. Con cualidad ofensiva lo acompañaría Miguel Ramírez; Santiago Naveda se proyecta como un suplente en la posición.

Diego Arriaga vislumbra como volante por izquierda como en su segundo partido en primera división con las Águilas incluso se estrenó como goleador frente al Atlético de San Luis. Adrián Fernández de Lara, de 20 años, sería de los próximos que Almada lance al ruedo del máximo circuito como volante por derecha.

Fichado como promesa a terminar de formar en la Sub-21, el mediapunta brasileño Gustavo Góes. Arriba a Coapa como campeón de goleo de la división Sub-17 del torneo Paulista el año pasado.

Con el afán de encontrar un heredero de los goles con sello mexicano en el América, Alejandro Cárdenas es uno de los prospectos, aunque la competencia interna de juveniles lo pone a la par de Patricio Salas.

XI ideal de surgidos del Nido: Fernando Tapia; Franco Rossano, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Dagoberto Espinoza; Miguel Ramírez, Ícaro; Diego Arriola, Gustavo Gíoes, Adrián Fernández de Lara; Alejandro Cárdenas.