El consejo de Checo Pérez a los ingleses por la altura al enfrentar a México en el Mundial

El duelo entre México e Inglaterra en la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ha generado comentarios en el país europeo, especialmente de un sector que sí considera que la altitud a la que se enfrentarán sus jugadores contra el equipo de Javier Aguirre será un factor, aunque otro sector lo demerita.

El entrenador Thomas Tuchel, aceptó públicamente el impacto negativo que sufrirá su plantel debido al apretado calendario del certamen de la FIFA, el cual les impide realizar un proceso de aclimatación adecuado, pero en un corto tiempo. Se estima que el cuerpo necesita al menos una semana para comenzar a adaptarse a un importante cambio de altitud, algo con lo cual no contará la selección inglesa.

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días”.

Jugadores de la Selección Mexicana festejando tras la victoria ante Ecuador. REUTERS

Checo Pérez advierte de la altitud

Durante la jornada de medios del Gran Premio de la Gran Bretaña, Sergio Pérez fue cuestionado sobre el encuentro entre la selección mexicana y la inglesa a quienes les dio un consejo importante ante el partido que enfrentarán el domingo.

“Ir con varios días de anticipación, como una semana antes. Que no tomen a la ligera la altura porque realmente puede ser muy difícil respirar”, expresó el piloto de Cadillac.

Checo Pérez señaló de que, a pesar que serán rivales en la cancha, "espero que se la pasen bien" y que disfruten la hospitalidad de México.

Inglaterra está tomando precauciones para evitar ser molestados en su hotel, algo que sí sucedió con Ecuador pero que no había pasado con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, los rivales del grupo A de México. A diferencia del cuadro sudamericano, todos ellos se mostraron respeto mutuo con el equipo de Javier Aguirre, quien ahora también ha dicho que enfrentará a un equipo de alto nivel por el pase a los cuartos de final.