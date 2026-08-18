Ranking ATP: ¿Quiénes son los mejores tenistas del mundo?

Jannik Sinner encabeza el tenis masculino mundial. El italiano ocupa el primer lugar del ranking ATP actualizado al 17 de agosto de 2026, con una ventaja considerable sobre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.

Sinner suma 13,450 puntos, mientras que Alcaraz aparece segundo con 8,160 y Zverev es tercero con 8,090. La diferencia entre los dos primeros es de 5,290 puntos, una distancia que refleja el dominio del italiano durante la temporada.

El ranking también muestra una nueva generación que comienza a ocupar los primeros lugares. Felix Auger-Aliassime es cuarto, Novak Djokovic quinto y Ben Shelton escaló al sexto puesto después de sumar 990 puntos en la última actualización. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Taylor Fritz y Flavio Cobolli completan el Top 10.

Ranking ATP agosto 2026

Jannik Sinner — Italia — 13,450 puntos Carlos Alcaraz — España — 8,160 Alexander Zverev — Alemania — 8,090 Felix Auger-Aliassime — Canadá — 4,740 Novak Djokovic — Serbia — 3,760 Ben Shelton — Estados Unidos — 3,670 Daniil Medvedev — Rusia — 3,580 Alex de Minaur — Australia — 3,560 Taylor Fritz — Estados Unidos — 3,375 Flavio Cobolli — Italia — 3,330

Cómo surgió el ranking de la ATP

La clasificación que hoy decide quién es el número uno del mundo nació hace más de medio siglo. La ATP publicó su primer ranking de individuales el 23 de agosto de 1973, en un intento por establecer un método objetivo para ordenar a los jugadores y determinar su acceso y posición en los torneos.

Hasta entonces, la entrada a los principales campeonatos estaba mucho más condicionada por decisiones de federaciones nacionales y directores de torneo. La nueva clasificación convirtió los resultados deportivos en una medida cuantificable y dio a los jugadores una referencia común para establecer quién era el mejor.

El primer número uno de la historia fue el rumano Ilie Nastase, quien apareció en la cima de aquella primera clasificación generada por computadora desde las oficinas de la ATP en Texas. Nastase había ganado el US Open de 1972, Roland Garros en 1973 y otros torneos importantes que respaldaron su llegada al primer lugar. Permaneció 40 semanas en la cima.

El sistema evolucionó con el tiempo. Actualmente, el PIF ATP Rankings funciona como una clasificación basada en los resultados obtenidos por los jugadores durante las últimas 52 semanas. Los puntos dependen de la importancia del torneo y de la ronda alcanzada. Los cuatro Grand Slam entregan la mayor cantidad de unidades.

La lista se actualiza cada lunes y, al retirar los puntos obtenidos un año antes, obliga a los jugadores a defender constantemente sus resultados. Por eso el número uno no es un premio honorífico ni una votación: es el resultado de una temporada que se mueve semana a semana.

La rivalidad por la cima

a clasificación actual tiene además un ingrediente que trasciende los números. Sinner y Alcaraz se han convertido en los protagonistas de la nueva rivalidad del tenis masculino y ocupan los dos primeros lugares del ranking. El italiano, sin embargo, tiene una ventaja matemática considerable en este momento.

Sinner llega a la recta final de la temporada como número uno después de conquistar Wimbledon en julio, mientras que Alcaraz es segundo. Ambos se encuentran además bajo atención antes del US Open, último Grand Slam del año, aunque sus participaciones están condicionadas por problemas físicos recientes.

Detrás de ellos aparece Zverev, apenas 70 puntos por debajo de Alcaraz. Djokovic, a sus 39 años, sigue dentro de los cinco mejores del mundo, mientras que jugadores como Shelton, Jódar, Tien y Mensik representan el relevo generacional que ya comienza a modificar la parte alta de la clasificación.