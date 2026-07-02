Por qué los pilotos de F1 advierten que Silverstone podría ser una carrera aburrida

La temporada 2026 de la Fórmula 1 enfrenta un momento crítico en el trazado de Silverstone, sede del Gran Premio de la Gran Bretaña y, donde su configuración de curvas de media y alta velocidad llevará a que los pilotos vuelvan a sufrir de superclipping para poder recargar la batería del sistema híbrido, una complicación que ya se vivió en el Gran Premio de Japón.

Con la distribución de energía que da un importante peso al sistema eléctrico, el cual necesita recargar batería con el superclipping en Silverstone, los pilotos pronostican que la carrera del fin de semana será difícil de gestionar, especialmente en términos de configuraciones de unidad de potencia, un punto que Sergio Pérez tiene en claro.

“No hay mucha recuperación de energía a lo largo de la vuelta. No se frena mucho. Todo depende de cómo estén configurados los motores porque también se puede jugar en ese aspecto. Así que la configuración del motor se convierte en un factor bastante importante a lo largo de la vuelta para decidir dónde recuperar toda la energía", expresó Checo Pérez a los medios en Silverstone.

Para el mexicano habrá ocasiones donde deban “retrasar la aplicación del acelerador y jugar a ese tipo de juego será bastante crítico por aquí".

Lewis Hamilton tiene un concepto muy similar e, incluso anticipa, que habrá momentos donde tendrán una importante pérdida de velocidad.

“Creo que este será el fin de semana más impredecible de la historia en cuanto a la distribución de potencia”, dijo el piloto de Ferrari que señaló que los datos muestran que los coches batallarán al momento de las rectas y zonas de alta velocidad.

“Nos estamos quedando sin batería. Solo hay unas pocas curvas para recargar, así que el MGU-K estará desactivado durante la mayor parte de la vuelta, y ahí es donde probablemente sufriremos más”.

Alonso, frustrado por estos coches

Pero quien ha sido más crítico es el bicampeón del mundo, Fernando Alonso, piloto de Aston Martin quien señaló que los primeros datos del simulador no son nada alentadores y, pronostican una carrera que podría ser aburrida.

"Creo que este año será muy diferente y que no será divertido manejar estos coches. Al ver las vueltas realizadas en el simulador y ese tipo de cosas, creo que será bastante triste, tanto para los pilotos como para los espectadores”.

“Cuando tienes que recuperar energía en las curvas, la experiencia es un poco menos agradable que al final de las líneas rectas”, finalizó.