¿Robo o justicia? La FIA fijó la fecha para definir quién se queda el podio de Mónaco

Mientras que la Fórmula 1 se dirige a la segunda mitad de la campaña 2026 con el Gran Premio de los Países Bajos este fin de semana, los comisarios de la FIA tendrán que regresar el tiempo, específicamente al controvertido Gran Premio de Mónaco ante una petición de McLaren y Red Bull.

El organismo rector confirmó que el próximo martes 25 de agosto se llevará a cabo la audiencia en París para revisar las apelaciones presentadas por McLaren y Red Bull, quienes buscan restituir la sanción impuesta originalmente a Pierre Gasly, piloto del equipo Alpine.

El conflicto surge tras la decisión de las autoridades de anular un castigo de cinco segundos que se le había aplicado al piloto francés de Alpine, medida que le permitió recuperar la tercera posición en la clasificación final del evento disputado en el Principado alterando los resultados de esa carrera.

¿Qué sucedió en la carrera del GP de Mónaco?

Durante el desarrollo de la prueba en Montecarlo, Pierre Gasly fue sancionado junto con otros pilotos —entre ellos Lewis Hamilton, George Russell, Franco Colapinto y Oscar Piastri— por presuntamente rebasar el límite de velocidad de 60 km/h en la calle de pits, esto por un error en el sensor de velocidad que después fue admitido por la FIA.

Con la penalización acumulada al tiempo final de la competencia, el representante de Alpine cayó del tercer al séptimo lugar. Sin embargo, la escudería francesa solicitó un derecho de revisión tras la carrera. En dicha instancia se comprobó un error de medición: el cronometrador calculó la velocidad promedio basándose en una ecuación de distancia y tiempo a lo largo del carril, en lugar de tomar un punto fijo de control en la entrada o salida de los boxes.

Al considerarse una prueba nueva e irrelevante para los comisarios al momento del evento, la FIA decidió retirar la penalización. Esta resolución devolvió a Gasly al tercer escalón del podio, provocando que Isack Hadjar (Red Bull) descendiera a la cuarta posición y Oscar Piastri (McLaren) al quinto puesto.

Ante la pérdida de puntos en el campeonato por el cambio de posiciones, McLaren y Red Bull formalizaron su apelación para impugnar los fallos que promovieron de nuevo al piloto galo a la zona de podio.