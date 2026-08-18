'Hormiga' González buscará convertirse en el 4° mexicano campeón en Grecia

Todo está encaminado para que Armando Hormiga González sea nuevo jugador del Olympiacos, uniéndose a la legión de mexicanos que han sido parte del futbol de Grecia; Nery Castillo es el máximo exponente azteca sumando 9 títulos: 7 de Liga y 2 de Copa.

Tras convertirse en el máximo goleador de la Liga MX durante la última temporada, Armando Hormiga González se encuentra a detalles, de ser anunciado como nuevo futbolista del Olympiacos de Grecia, conjunto que ya sabe lo que es tener mexicanos entre sus filas.

Entre 3 futbolistas mexicanos, suman 13 títulos en Grecia:

Antonio De Nigris / AE Larissa

El paso de los mexicanos por Grecia cuenta con un momento lamentable, ya que el 16 de noviembre de 2009, Antonio De Nigris sufrió un paro cardiaco que terminó con su vida, poniendo fin a una etapa que apenas arrancaba con el AE Larissa, sumando 8 partidos, sin goles.

Antonio De Nigris fue parte de la Selección Mexicana en la Copa Confederaciones 2001, no en el Mundial 2002. Mexsport

Jordan Silva / Creta FC y Asteras Tripoli

Tras su paso por el futbol mexicano con equipos como Toluca, Cruz Azul y América, el defensor central dio el salto a Europa para enfundarse en los colores del Creta FC, equipo en el que durante una temporada se convirtió en habitual, sumando 28 partidos y convirtiendo un gol.

Una vez concluida su primera experiencia, dio paso hacia el Asteras Trípoli, conjunto en el que actualmente milita el zaguero de 32 años.

Con 32 años, Jordan Silva se encuentra en el futbol de Grecia viviendo su segunda experiencia europea. Mexsport

Jorge Sánchez / PAOK

El efímero paso del lateral derecho mexicano en Grecia quedó marcado por la poca cantidad de minutos y partidos acumulados, disputando 8 compromisos que le permitieron ser parte de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026; una vez finalizada la Copa del Mundo, regresó a la Liga MX para vestir los colores de los Rojinegros del Atlas.

Rodolfo Pizarro / AEK Atenas

Con solamente 22 partidos vistiendo la playera del AEK Atenas, Rodolfo Pizarro no contó con la oportunidad de levantar títulos en un conjunto en el que compartió vestidor con dos viejos conocidos de la Liga MX, como lo fueron Orbelín Pineda y Matías Almeyda.

Tras su paso en Grecia, donde no logró anotar, partió a la Liga MX para vestir la playera de Mazatlán, FC Juárez y Pachuca, donde se encuentra actualmente.

*Alan Pulido / Levadiakos y Olympiacos

Solamente 23 partidos le bastaron al delantero mexicano para anotar 7 goles y alzar la Superliga de Grecia en 2015 con el Olimpiacos, convirtiéndose en un futbolista más que logró sumar algún título en su paso por el futbol de Grecia.

Tras su paso por Levadiakos (2014-15) y Olympiacos (2015-2017) volvió al Continente que lo vio nacer, disputando compromisos con Chivas –en dos etapas- y en el Sporting Kansas City de la MLS.

*Orbelín Pineda / AEK Atenas

El Maguito pasó por Querétaro, Chivas, Cruz Azul y Celta de Vigo antes de vestir los colores del AEK de Atenas (2022-2026), sitio en el que levantó la Supercopa de Grecia en dos ocasiones y una Copa de Grecia, compartiendo vestidor junto con Rodolfo Pizarro y Matías Almeyda, técnico que lo dirigió en el Rebaño y que, posteriormente, llevó al mediocampista a Rayados de Monterrey.

*Nery Castillo / Olympiacos y Aris Salónica

Nery Castillo es el máximo exponente mexicano en el futbol de Grecia, país en el que vivió dos etapas de su carrera. En la primera de ellas (2000-2007) fue campeón de la Liga en 7 ocasiones con el Olympiacos, ciclo en el que también logró levantar la Copa en 2 ediciones.

Aris Salónica (2010-2012) fue su segunda experiencia en el futbol de Grecia, conjunto en el que anotó 8 goles en 30 partidos para, posteriormente, partir a la Liga MX con Pachuca y León.

BFG