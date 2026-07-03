GP de Gran Bretaña: Hamilton lidera la práctica; Checo Pérez sigue recortando diferencia

Ferrari se ha colocado, al menos durante la única práctica libre del Gran Premio de la Gran Bretaña, como una amenaza para Mercedes en el circuito de Silverstone con Lewis Hamilton liderado la sesión de este viernes, previo a la clasificación sprint, mientras que el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli finalizó segundo.

Hamilton colocó un mejor registro de 1m29.260s para superar por dos décimas al líder del campeonato de pilotos y por casi seis décimas de segundo a Charles Leclerc, segundo piloto de Ferrari y tercero de la sesión.

George Russell, reciente ganador en Austria, finalizó en la cuarta plaza aunque realizando al final una simulación de tanda larga con los neumáticos duros con un tiempo a seis décimas de lo hecho por Hamilton.

Oscar Piastri y Max Verstappen, pilotos de McLaren y Red Bull, fueron los últimos en estar por debajo del segundo de diferencia en quinto y sexto, mientras que Isack Hadjar, Nico Hulkenberg y Liam Lawson cerraron el top 10 con hasta una diferencia de 1.5 segundos respecto al puntero.

Los equipos pasaron gran parte de la sesión analizando el comportamiento del sistema híbrido y la capacidad de recarga y despliegue de energía en una pista que promete ser compleja con el tema dadas las altas velocidades.

Cadillac supera a Aston Martin y Alpine

En la parte trasera se ubicaron los Cadillac con Valtteri Bottas comandando el pelotón con un tiempo de 2.8 segundos de diferencia respecto a Hamilton en el puesto 18. Sergio Pérez quedó en la posición 19 y a solo una décima de segundo de su compañero finlandés.

Checo Pérez superó en las posiciones no solo a los acostumbrados Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, sino también al Alpine de Pierre Gasly. Además, ambos Cadillac quedaron a cinco centésimas de segundo del Haas de Esteban Ocon y de los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon, siguiendo con el objetivo de ir reduciendo la brecha con los últimos clasificados a la Q2.

Resultados práctica GP de la Gran Bretaña de la F1 2026

Posición - Piloto - Equipo - Tiempo