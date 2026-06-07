'Checo' Pérez confía en conservar décimo lugar en Mónaco: “Todo depende de los comisarios”

Sergio Pérez espera con optimismo la resolución sobre la investigación que la FIA está realizando sobre él tras el Gran Premio de Mónaco, del cual podría salir con un punto para el Mundial 2026 de Fórmula 1.

El mexicano cruzó en décimo lugar en la competencia de este domingo, pero está en riesgo de ser penalizado porque en la segunda salida que se realizó en la parrilla, pudo haber estado ligeramente fuera de su lugar.

Si bien no obtuvo ventaja para avanzar posiciones, Pérez podría incurrir en un castigo que le quitaría su primer punto del año y el primero para la escudería Cadillac en su corta historia en el Gran Circo; no obstante, confía en que haya un veredicto favorable.

Analizamos la situación desde diferentes ángulos, es difícil demostrarlo desde uno solo”, comentó el tapatío tras la carrera.

Desde un ángulo se ve claro, pero desde otro no tanto. Así que creo que sólo estaban revisando para tomar una decisión y ya veremos”.

A pesar de eso, terminamos décimos en pista, pero no nos benefició. De hecho, tuve una salida muy mala, pero la primera vuelta en el circuito fue increíble. Nos permitió remontar y eso es lo que realmente importa”.

'Checo' consideró abandonar el Gran Premio por vibraciones

Y es que Pérez se equivocó en la primera arrancada en el Principado, al ocupar el cajón que había dejado vacante Gabriel Bortoleto, quien salió desde los pits por un problema técnico en su Audi.

Esto hizo que el piloto de Cadillac pasara del sitio 14 a la parte trasera del grupo, siendo una jornada en la que se mantuvo mayoritariamente en el lugar 18 y fue lapeado por los líderes. Incluso, consideró abandonar por el rendimiento de su auto, además de advertir con mucha anticipación que las condiciones de la superficie no eran favorables.

Los periodos bajo Auto de Seguridad devolvieron a Pérez a la vuelta del líder, tras lo cual avanzó a la zona de puntos gracias al abandono de Carlos Sainz y a las sanciones de George Russell y Nico Hulkenberg.

Fue una carrera muy difícil para nosotros, muy, muy dura con las vibraciones, con los frenos, con el motor”, expresó.

En algún momento pensamos en abandonar, pero no nos rendimos, nos mantuvimos en pista. Y la carrera nos dio una nueva oportunidad y la aprovechamos”.

La FIA anunciará en cualquier momento el veredicto sobre la acción de Sergio Pérez, así como la de Isack Hadjar, quien acabó en tercer lugar.