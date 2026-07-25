Debutó en Primera… ¡con otra camiseta! La increíble razón detrás del caso de Santiago García

El debut de Santiago García en la Liga MX no solo quedará marcado por sus primeros minutos en la Primera División, sino también por un detalle que llamó la atención de aficionados y televidentes. El canterano del Atlante ingresó de cambio en el partido frente al América vistiendo una camiseta distinta a la del resto de sus compañeros, una situación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El defensa mexicano entró al terreno de juego al minuto 76 y de inmediato comenzaron las preguntas. Mientras el resto del plantel utilizó el nuevo uniforme oficial del conjunto azulgrana, la camiseta de García presentaba diferencias evidentes: tenía cuello redondo en lugar del diseño tipo polo, no contaba con publicidad y únicamente mostraba el dorsal en la espalda, sin llevar impreso su apellido.

En un principio surgieron diversas versiones para explicar lo ocurrido. Incluso se llegó a especular que el futbolista utilizó esa indumentaria por tratarse de un jugador menor de edad. Sin embargo, esa teoría fue descartada rápidamente, ya que Santiago García tiene 21 años.

La verdadera explicación fue mucho más simple y, al mismo tiempo, poco común. De acuerdo con información recabada por Excélsior, Atlante no contaba con una camiseta oficial disponible para el defensor, luego de que las nuevas playeras del equipo se agotaran apenas tres días después de salir a la venta.

La alta demanda obligó a la marca que viste al club a realizar un segundo pedido para surtir nuevamente tanto las tiendas como al primer equipo. Sin embargo, el nuevo lote no llegó a tiempo para el compromiso frente al América, justamente el día en que García recibió la oportunidad de debutar en el máximo circuito.

Ante ese problema de logística, el club tuvo que improvisar para que el futbolista pudiera ingresar al encuentro. La solución fue utilizar una camiseta perteneciente a la categoría Sub-21, una prenda con características distintas al uniforme oficial del primer equipo y que únicamente mostraba el número 199 en la espalda, sin el nombre del jugador ni los patrocinadores habituales.

El detalle no pasó desapercibido para los asistentes al Estadio Banorte ni para la transmisión televisiva, donde rápidamente comenzaron las dudas sobre el motivo del peculiar uniforme.

Atlante podría recibir una multa

Más allá de la anécdota, el caso podría traer consecuencias para el conjunto azulgrana.

El artículo 93 del Reglamento General de Competencia de la Federación Mexicana de Futbol establece que los nombres de los jugadores deberán figurar en el dorso de la camiseta utilizada como equipamiento de juego en todos los partidos oficiales, requisito que no cumplió la indumentaria utilizada por Santiago García.

Además, el Reglamento de Sanciones de la FMF contempla castigos por este tipo de infracciones. La multa mínima es de 1,000 UMAs, equivalente aproximadamente a 117 mil pesos.

Por ahora, Atlante no ha emitido una postura oficial sobre el incidente ni sobre una posible sanción. Mientras tanto, el inesperado uniforme de Santiago García terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del partido y en una curiosa historia para recordar el día de su debut en la Primera División.