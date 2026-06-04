Las Vegas y la F1 extienden su contrato hasta el 2037

Las Vegas Grand Prix, Inc., las autoridades del condado de Clark y la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) han sellado un acuerdo que asegura la permanencia de la Fórmula 1 en la capital mundial del entretenimiento por una década más, extendiendo el contrato original hasta el año 2037.

Desde su debut en la temporada 2023, el Gran Premio de Las Vegas ha consolidado un impacto económico acumulado de 3,200 millones de dólares para el sur de Nevada, esto a pesar de que en el tema de boletaje no logró el éxito esperado en la primera edición, sin embargo, la carrera ha resultado un espectáculo importante en el tema deportivo.

El circuito urbano de 6.2 kilómetros, que recorre el icónico Strip a velocidades que superan los 322 km/h, cuenta con el apoyo directo de la Fórmula 1, siendo la primera carrera en la cual la categoría invirtió directamente para ayudar en la fabricación de las instalaciones.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, destacó la trascendencia de la prórroga para la categoría reina en el mercado estadounidense en un comunicado de prensa. "Siempre creímos que Las Vegas se convertiría en una piedra angular de nuestra presencia en los Estados Unidos, y esta extensión, junto con el éxito de los últimos años, refuerza nuestro compromiso a largo plazo con este mercado importante".

Checo Pérez en la Clasificación del GP de Las Vegas

El beneficio de la competición trasciende lo deportivo. Tan solo en 2025, la carrera generó 43 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales, de los cuales 15 millones se destinaron directamente a la educación pública local. Asimismo, la fundación del evento ha aportado más de 2 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro.

Emily Prazer, presidenta y CEO de Las Vegas Grand Prix, Inc., calificó la extensión hasta 2037 como un logro compartido con la comunidad de Nevada: "Asegurar una extensión de 10 años hasta 2037 es un momento decisivo para el Gran Premio de Las Vegas y un reflejo de la solidez de nuestras asociaciones locales".