'Checo' Pérez, cerca de entrar a la SQ2 en Canadá: "Maximizamos hoy, me complace"

Sergio Pérez quedó a poco más de una décima de avanzar a la siguiente fase de la Calificación Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, aunque poco pudo hacer en el final de la SQ1.

El accidente que protagonizó Fernando Alonso en la primera parte de la sesión de este viernes dejó sólo un minuto con 46 segundos en el reloj, tiempo que limitó la acción de los pilotos que buscaban mejorar sus posiciones.

Únicamente Lewis Hamilton, Carlos Sainz y Lance Stroll lograron iniciar una vuelta lanzada antes de que ondeara la bandera a cuadros, aunque el británico de Ferrari y el español de Williams ya estaban asegurados en la SQ2 y el canadiense no logró mejorar su registro.

Por ello, ‘Checo’ Pérez ni siquiera intentó completar su vuelta de calentamiento, aunque se mostró satisfecho por el progreso hecho desde el entrenamiento hasta la sesión principal del día.

No había suficiente tiempo para que todos fuéramos. Pocos autos lo lograron, pero creo que necesitábamos temperatura, no había mucho por hacer como equipo para mejorar nuestra posición”, declaró el piloto de Cadillac en la zona de medios.

Lo maximizamos hoy, lo cual es algo que me complace. Hicimos buenos cambios rumbo a la calificación, estuvimos realmente cerca de entrar a la SQ2, pero así son las cosas y esperemos tener mañana una buena Sprint y obviamente, una buena calificación”.

Además, Pérez superó a Valtteri Bottas en la sesión Cadillac Formula 1 Team

Pérez acabó a 0.130s de Oliver Bearman, el último piloto en avanzar de ronda, dentro de una jornada en la que el tiempo en pista fue limitado, dada la cantidad de accidentes registrados en la práctica.

Para la Sprint de este sábado, el objetivo principal será seguir recopilando datos en condiciones de piso seco, considerando que hay una alta probabilidad de lluvia para la carrera estelar.