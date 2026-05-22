Por primera vez en 40 años, Inglaterra no llevará jugadores del Liverpool al Mundial

La selección de Inglaterra afrontará la Copa del Mundo 2026 con una ausencia histórica en su convocatoria: por primera vez en décadas, no contará con ningún futbolista del Liverpool FC, un hecho que marca un cambio profundo en la estructura del equipo nacional.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel sorprendió con una lista que ha generado debate en el futbol europeo, al dejar fuera a varias figuras habituales de la Premier League y apostar por un nuevo perfil de jugadores.

Sin representación del Liverpool en los “Three Lions”

Históricamente, el Liverpool ha sido uno de los clubes con mayor aporte de talento a la selección inglesa. Sin embargo, en esta ocasión, ninguno de sus futbolistas fue considerado para la convocatoria mundialista.

La decisión ha causado impacto entre aficionados y analistas, al tratarse de una de las bases tradicionales del combinado nacional.

Los jugadores del Liverpool no fueron considerados para formar parte de la selección inglesa REUTERS

De acuerdo con la planificación del seleccionador, la convocatoria se definió bajo criterios claros: rendimiento actual, equilibrio táctico y cohesión del grupo, por encima del nombre o la trayectoria.

Esto derivó en la exclusión de varios jugadores de alto perfil que habían sido parte habitual del proceso reciente, mientras que otros con menor protagonismo sí lograron ganarse un lugar en la lista.

Una Inglaterra distinta rumbo al Mundial 2026

El Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá marcará una nueva etapa para los “Three Lions”, con una plantilla más enfocada en la forma deportiva actual que en la jerarquía histórica dentro de la selección.

Thomas Tuchel decidió llamar a jugadores distintos dejando de lado a los que militan en el Liverpool Action Images via Reuters

El objetivo de Tuchel es claro: construir un equipo competitivo, menos dependiente de clubes específicos y más adaptado a su sistema de juego.

Con este cambio, Inglaterra inicia una etapa de renovación profunda rumbo a una de las Copas del Mundo más exigentes de la historia.