Mientras Puebla mira al Tri… Pericos despide a Darryl Brinkley

Puebla tendrá este viernes la mirada puesta en el Estadio Cuauhtémoc, donde la Selección Mexicana enfrentará a Ghana en un duelo de preparación rumbo al Mundial. Sin embargo, mientras el futbol acapara reflectores en el inmueble vecino, en el Estadio Hermanos Serdán se tomó una decisión que sorprendió dentro de la Liga Mexicana de Beisbol: los Pericos de Puebla destituyeron al manager Darryl Brinkley.

El movimiento llama la atención porque llega en medio de una temporada donde los Pericos se mantienen en la pelea dentro de la Zona Sur. La novena poblana tiene marca de 17-13, empatada con otros tres equipos y apenas a 3 juegos de los líderes Guerreros de Oaxaca.

Además, el equipo poblano iniciará este viernes serie frente a los Tigres de Quintana Roo en el Estadio Hermanos Serdán a las 19:00 horas, apenas una hora antes de que arranque el encuentro entre México y Ghana en el vecino Estadio Cuauhtémoc, en una noche donde la ciudad vivirá movimiento simultáneo entre futbol y beisbol.

La directiva tomó la decisión luego de una estancia en casa que terminó de forma desastrosa. El equipo arrancó la serie del martes en el Hermanos Serdán y terminó siendo barrido en 3 juegos por los Olmecas de Tabasco, una organización que comenzó muy mal la campaña, pero que ahora atraviesa uno de los mejores momentos del circuito.

Los Olmecas han ganado 14 de sus últimos 16 partidos, incluidos esos 3 triunfos en Puebla que terminaron por marcar el futuro de Brinkley al frente del equipo.

La serie también tuvo un ingrediente especial para el ahora exmanager poblano. En las filas de Tabasco juega el jardinero Randy Romero, líder de robos de base de la liga e hijo de Darryl Brinkley, por lo que el cierre de la estancia en casa terminó teniendo un contexto todavía más particular.

Para Brinkley, esta representaba apenas su primera oportunidad como manager tras una larga trayectoria como coach en diferentes niveles del beisbol profesional. Como jugador tuvo una carrera de 16 temporadas, incluidas 7 campañas en la Liga Mexicana de Beisbol.

Ahora, los Pericos de Puebla buscarán cambiar el rumbo en pleno momento donde la ciudad divide su atención entre el ambiente mundialista que genera la visita de la Selección Mexicana y la presión de un equipo que, pese a estar en zona competitiva, decidió mover piezas buscando algo más.

La organización anunció que el lugar de Darryl Brinkley será ocupado de manera interina por Ramón Orantes.