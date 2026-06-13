¿Checo Pérez estará en el México vs Corea del Sur? El piloto lo confirma

La Selección Mexicana inició con el pie derecho el Mundial 2026 al conseguir una importante victoria en su debut ante Sudáfrica.

Ahora, con la moral en alto y el respaldo de la afición, el Tri dirige todas sus energías hacia el siguiente compromiso: el duelo ante Corea del Sur, que se disputará en el Estadio Guadalajara.

Raúl Jiménez dedica a su padre fallecido el segundo gol de la selección mexicana en la inauguración del mundial. Foto: Reuters.

Este enfrentamiento representa una nueva oportunidad para consolidar el buen momento del equipo dirigido por Javier Aguirre, quien busca ajustar detalles tácticos tras la expulsión de César Montes en el primer partido y preparar un once competitivo.

Checo Pérez no estará en el México vs Corea del Sur

La Perla Tapatía se prepara para recibir a la Selección Mexicana en un ambiente de fiesta y gran expectación. El Estadio Guadalajara vibrará con miles de aficionados y muchos deportistas originarios del estado de Jalisco que ya han confirmado su presencia para apoyar al Tri.

Sin embargo, uno de los hijos más ilustres de Guadalajara, el piloto de Fórmula 1 Sergio Pérez, no estará presente en las gradas para el encuentro México vs Corea del Sur.

Checo reveló, para ESPN, que no podrá asistir a este encuentro debido a su apretada agenda en Europa con las carreras de Fórmula 1.

No (podré ir). Ahora tengo un compromiso con el equipo, así que parece que no podré lograrlo”, afirmó.

Sobre el desempeño de la Selección Mexicana, el piloto jalisciense puntualizó que iniciaron de buena manera y una victoria ante Corea podría ser clave de cara a la ronda de eliminación directa.

México empezó con el pie derecho. Tenemos que asegurarnos de ganar el próximo partido, y luego ir al segunda ronda y será bueno, y cualquier cosa puede pasar con el equipo mexicano”, comentó.

Sergio Pérez regresa a un circuito que le ha dado alegrías en su carrera dentro de la F1 Cadillac Formula 1 Team

Partido contra Corea del Sur, clave para México

El duelo ante Corea del Sur adquiere una importancia mayúscula en el Grupo A del Mundial 2026.

Una victoria de México no sólo permitiría sumar de a tres, sino que lo dejaría muy cerca de asegurar el primer lugar de la zona.

El liderato del grupo le convendría bastante al combinado mexicano, ya que podría volver a jugar en el Estadio Ciudad de México en la siguiente ronda, por ello, los jugadores mexicanos saben que este partido en Guadalajara puede marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo.