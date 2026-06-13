'Checo' Pérez apunta a la táctica para tener una buena carrera en Barcelona

Sergio Pérez sacrificó su resultado de calificación para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, a fin de encarar lo mejor posible las condiciones difíciles que se pronostican para este domingo.

La sesión de este sábado se caracterizó porque la pista registró más de 50 grados centígrados, ante lo cual los equipos gestionaron cuidadosamente los juegos disponibles de neumáticos.

Ante ello, ‘Checo’ Pérez y Cadillac optaron por ahorrar un juego con el compuesto suave, lo cual en parte se reflejó en su resultado, en el que al lidiar con un nuevo problema con la batería en su última vuelta lanzada, acabó en el lugar 19, casi siete décimas de segundo por debajo del corte, pero superando por un segundo al Aston Martin de Lance Stroll.

Al afirmar que ha habido progreso a lo largo del fin de semana, a tal grado de que superó a su coequipero Valtteri Bottas por quinta vez en calificaciones en esta campaña, el tapatío confía en que tener más juegos de neumáticos nuevos ayudará a intentar seguir el ritmo de los equipos de media tabla, en especial porque las condiciones de pista serán similares a las de la calificación.

Creo que hemos progresado, pero principalmente me he enfocado muchísimo en la carrera”, afirmó en la zona de medios.

La degradación es muy grande aquí en Barcelona y será importante mañana tener un buen ritmo de carrera, una buena degradación”.

Solamente usamos los dos sets en comparación a toda la competencia de alrededor, que usaron tres. Nos puso en una posición más lo complicada en la calificación, pero creo que sin duda mañana podemos tomar ventaja de ello”.

El mexicano busca darle a Cadillac sus primeros puntos Cadillac Formula 1 Team

Pérez, quien ha completado cinco de las seis competencias de esta temporada y afrontará su carrera 15 en el circuito de Montmeló, proyecta una carrera de dos detenciones en pits, en caso de que el nivel de degradación no empeore y si no hay muchas eventualidades como hace una semana en Mónaco.

Pero ante el impulso que ha construido Cadillac en las últimas carreras, confía en brindar una buena actuación y, quizá, “sorprendernos a nosotros mismos”, a través de una fortaleza que lo ha caracterizado en toda su trayectoria en la Fórmula 1.

Será complicado mañana, pero creo que vamos a poder sacar una buena vida de los neumáticos en comparación a la competencia alrededor”, expresó.