"Checo" Pérez termina pruebas en Bahréin: "En cada test hemos mejorado mucho"

La próxima vez que Sergio “Checo” Pérez ascienda a su Cadillac lo hará en la primera práctica del Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, para el mexicano a partir de ese momento comenzará una carrera de desarrollo que él mismo sabía era el proceso a seguir.

Cuando “Checo” Pérez aceptó el proyecto de Cadillac entendía el reto que supondría ayudar a un equipo nuevo en su proyecto dentro de la F1 y nunca trató de vender falsas esperanzas, de hecho siempre fue consciente de que el inicio sería difícil y, ahora, tras 11 días de pruebas de la escudería estadounidense todo se mantiene.

El décimo puesto, último de la sesión matutina del viernes final en Bahréin a siete segundos de lo hecho por Charles Leclerc, puede encender las alarmas de los aficionados, pero no de Pérez quien considera han mejorado, justo lo que esperaba y comenzaron a encontrar el camino de desarrollo.

“En cada prueba hemos mejorado bastante. Estamos haciendo muchos kilómetros, que ha sido la parte más importante para nosotros”, indicó Sergio Pérez en la conferencia de prensa posterior a la sesión matinal del viernes.

“Hemos realizado muchos kilómetros y es positivo. Estamos afinando detalles ahora. Las pruebas terminaron para mí, pero pulir pequeños detalles será muy bueno para Melbourne”.

La clave del éxito para Cadillac y "Checo" Pérez en 2026

Mientras que Sergio “Checo” Pérez prefiere no pensar en los tiempos ni en el número de vueltas, ahora el mexicano se enfoca en el siguiente paso que, en su opinión, es la clave para comenzar a salir del grupo de debajo de la parrilla: el desarrollo.

“Sabíamos que iba a ser un comienzo muy duro, pero se trata de qué tan rápido podemos desarrollarnos a partir de aquí”, señalando que uno de los puntos críticos será entender el coche antes de llegar a mitad de temporada para que, a partir de ese momento puedan pensar en avanzar no solo de cara al cierre del 2026, sino también para establecer las mejores bases para el 2027 donde el equipo debería dar un salto de calidad en comparación de su temporada de debut.