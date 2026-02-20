Aston Martin y Honda viven pretemporada de pesadilla: “No estamos satisfechos”

Aston Martin ha vivido un mes de pesadilla rumbo al Campeonato Mundial 2026, mientras se aproxima el inicio de su asociación con Honda en la Fórmula 1.

El equipo británico fue el que menos kilómetros acumuló durante las dos semanas de ensayos en Sakhir, luego de sufrir un cúmulo de problemas de confiabilidad de su modelo AMR26.

Su directiva y pilotos han reconocido durante este periodo que los primeros Grandes Premios serán difíciles, al no tener mucha información para solucionar dichos problemas sin que surjan otros en el camino.

El principal reto ha sido lidiar con algunos problemas de confiabilidad que han limitado nuestro tiempo en pista. Esto nos deja en desventaja de cara al inicio de la temporada, ya que no hemos podido completar todas las tareas habituales de las pruebas invernales”, dijo Mike Krack, Jefe del equipo de pista.

"Reconocemos que tenemos muchísimo trabajo por delante, y todos los involucrados en este proyecto saben dónde debemos centrarnos para mejorar nuestra situación”.

Entre Alonso y Stroll, apenas superaron el promedio de una distancia de carrera por día Joseph Portlock/Aston Martin F1 Team

Y es que Aston Martin inició con el pie izquierdo sus preparativos en enero pasado, al rodar muy poco en la semana de shakedown en Barcelona, a donde enviaron su monoplaza con días de tardanza y sin poder utilizar los días de filmación disponibles.

Desde ahí comenzaron los problemas de fiabilidad en el AMR25, mismos que se trasladaron a las dos semanas de pruebas en Bahréin, en las que Fernando Alonso y Lance Stroll pasaron mucho tiempo en el garaje, sea por problemas derivados de la caja de cambios, que desarrollaron por su cuenta por primera vez, o por la unidad de potencia.

Durante estas dos semanas, Aston Martin apenas registró 334 vueltas, menos de la mitad de McLaren, que fue el que más rodaje tuvo; en promedio por día, es el equivalente a la distancia de un solo Gran Premio, la cual ronda los 300 kilómetros.

Ayer jueves, una nueva falla en la unidad de potencia limitó su plan de trabajo, a lo cual se sumó la falta de repuestos, motivo por el que Stroll sólo dio seis vueltas este viernes.

Honda asumió la responsabilidad por lo ocurrido en estos días.

Nuestro principal objetivo durante las pruebas de esta semana fue aumentar el kilometraje de la unidad de potencia, comprobar la fiabilidad del motor y recopilar datos”, declaró Shintaro Orihara, Manager General en Pista y Ingeniero en Jefe, durante este viernes.



Recopilamos datos con éxito; sin embargo, no alcanzamos el kilometraje acumulado que pretendíamos. El jueves, identificamos un problema en la unidad de potencia y todos hemos unido esfuerzos para encontrar una solución durante nuestro último día de pruebas”.

En general, no estamos satisfechos con nuestro rendimiento ni nuestra fiabilidad en este momento. Sin embargo, estamos buscando soluciones juntos en Sakura, Milton Keynes y Silverstone”.

La situación es comparable con la que el mismo Alonso vivió con McLaren y Honda de 2015 a 2017, en la que el motor japonés tuvo un sinfín de problemas de confiabilidad. aunque el ex campeón mundial confía en que habrá soluciones en tiempo inmediato.

En cuanto al chasis, no hay duda: tenemos a los mejores. Después de más de 30 años con Adrian Newey dominando el deporte, creo que nadie dudará de que, con el tiempo, encontraremos la manera de tener el mejor coche”, afirmó el español durante la semana.

