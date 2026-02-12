"Checo" Pérez con problemas en la sesión del jueves del test de Bahréin de la F1 2026

La pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Sakhir continuó este jueves con Sergio “Checo” Pérez tomando los controles del Cadillac durante la sesión matutina, tal como el plan estaba previsto y luego de un miércoles productivo, el equipo americano ha tenido inconveniente.

Cadillac, que está debutando en la Fórmula 1, decidió alternar para esta semana a sus pilotos ofreciéndoles media sesión a cada uno de ellos. “Checo” Pérez había estado durante el turno de la tarde el miércoles y hoy le tocó iniciar. Cuando el mexicano se disponía a salir de pits en los primeros minutos su coche quedó detenido.

El equipo americano logró regresar el monoplaza al garaje y después de casi una hora volvió a la pista para continuar con el plan de trabajo para finalizar en la octava posición.

“Checo” Pérez registró un mejor tiempo de 1m38.653s para quedarse con la octava posición en la mañana, esto antes de entregar los controles a Valtteri Bottas tras completar 42 vueltas.

En la parte alta de la tabla, la escudería de Maranello mandó un mensaje contundente. Charles Leclerc llevó el SF-26 a la primera posición con un tiempo de 1:34.273, una referencia que ya supera lo hecho por el campeón vigente, Lando Norris, durante el miércoles.

Mercedes y Red Bull, con Andrea Kimi Antonelli y Isack Hadjar, no pudieron completar el programa matutino debido a problemas de fiabilidad que los tuvieron en el garaje.

Resultados sesión matutina test F1 Bahréin 2026 jueves

1º Charles Leclerc - Ferrari — 1:34.273 (62 vueltas)

2º Lando Norris - McLaren — 1:34.784 (64 vueltas)

3º Pierre Gasly - Alpine — 1:36.723 (61 vueltas)

4º Oliver Bearman - Haas — 1:37.025 (55 vueltas)

5º Alexander Albon - Williams — 1:37.229 (62 vueltas)

6º Nico Hulkenberg - Audi — 1:37.266 (47 vueltas)

7º Liam Lawson - Racing Bulls — 1:38.017 (50 vueltas)

8º Sergio Pérez - Cadillac — 1:38.653 (42 vueltas)

9º Fernando Alonso - Aston Martin — 1:38.960 (55 vueltas)

10º Kimi Antonelli - Mercedes — Sin Tiempo (3 vueltas)

11º Isack Hadjar - Red Bull — Sin Tiempo (1 vuelta)