'Checo' Pérez espera que las mejoras de Cadillac en Miami ayuden para avanzar

Cadillac y Sergio “Checo” Pérez llegan al Gran Premio de Miami con el objetivo claro de demostrar que las cinco semanas de descanso involuntarias le han servido a la escudería para tratar de cerrar la brecha con los equipos de media tabla, esto después de que en las tres primeras carreras reunieron kilómetros de aprendizaje.

Cadillac correrá por primera vez en su país de casa y la escuadra aprovechó el descanso provocado por el conflicto entre Irán e Israel para terminar el desarrollo del primer paquete masivo de mejoras aerodinámicas y mecánicas.

El despliegue técnico incluye alerones delanteros actualizados, nuevas placas laterales, un suelo completamente rediseñado y nuevos tambores de freno traseros.

Según explicó Graeme Lowdon, director del equipo, el parón en el calendario permitió a la organización refinar sus flujos de trabajo internos mediante simulaciones en el Centro Técnico de GM en Charlotte y en la sala de operaciones en Silverstone, pero además otorgó tiempo para corroborar la información, aunque como todo en la Fórmula 1 nada podrá darse por hecho hasta que se encuentre en pista y se valide contra los rivales.

"Checo" Pérez: "El objetivo es cerrar la brecha"

El piloto mexicano "Checo" Pérez se mostró optimista tras el sólido inicio de temporada y la evolución del monoplaza y, aunque aún no ha sumado puntos, considera que el hecho de haber finalizado las tres primeras pruebas es un paso adelante en una temporada de desarrollo.

"Después de la carrera en Japón, estoy encendido para volver a la pista, particularmente después de este descanso. Tuvimos un gran progreso en las primeras tres carreras y la actualización que traemos a Miami nos ayudará a dar otro paso adelante", declaró el tapatío.

Pérez enfatizó que el enfoque del equipo en este cuarto Gran Premio del año es la competitividad directa: "El objetivo es cerrar la brecha con los equipos de adelante y luchar por posiciones. Si podemos hacer eso, generaremos aún más impulso y confianza para esta parte tan ocupada del año”.

Por su parte, Dan Towriss, CEO del equipo, y Mark Reuss, presidente de GM, coincidieron en que correr en el Autódromo Internacional de Miami representa un hito histórico para la industria automotriz estadunidense. El equipo celebrará este evento con una decoración especial y trajes de carrera que rinden tributo a la estética americana sobre su esquema dual blanco y negro.