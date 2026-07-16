La dura respuesta de Checo Pérez al ser cuestionado si Cadillac sumará puntos pronto

Mientras que Sergio Pérez sigue esperando que Cadillac evolucione en cada carrera, el piloto mexicano tiene en claro que estar en la zona del top 10 no será tan pronto como él esperaba por lo que, incluso, la segunda mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 podría seguir siendo una lucha para estar con el grupo medio.

Hasta ahora, con nueve carreras disputadas, Cadillac es el único equipo de la parrilla que no ha conseguido puntos, aunque estuvieron cerca de obtenerlo en el Gran Premio de Mónaco cuando Checo Pérez logró la décima posición antes de ser sancionado por una errónea posición en un reinicio y perder el punto que había ganado, el mismo que heredó Aston Martin con Fernando Alonso.

Ahora, al ser cuestionado de cara al Gran Premio de Bélgica si comienza a ver posible estar en la pelea por los puntos, el integrante del equipo americano fue directo: “Por el momento no”, dijo a los medios en el circuito de Spa-Francorchamps.

Para Pérez la situación es clara: “la brecha es demasiado grande y estamos demasiado lejos para competir por puntos”.

Cadillac sigue batallando tanto en ritmo de carrera como también en calificación. Mientras que el finlandés Valtteri Bottas, compañero del originario de Jalisco, pone como objetivo pelear por estar en la Q2 de forma regular, lo cierto es que hasta ahora Checo Pérez ha sido el único con esa posibilidad al haber finalizado ya en una ocasión en el puesto 17, contra 16 que clasifican a la siguiente etapa.

En ritmo de carrera el mexicano es más duro señalando que “estamos a kilómetros de distancia”, especialmente con el rendimiento de los neumáticos donde aún siguen padeciendo por el desgaste, el cual es mayor que el de sus rivales.

Sergio Pérez espera estar en la contienda por la zona media con el nuevo alerón delantero. Cadillac Formula 1 Team

Bélgica, una carrera crítica para Checo Pérez con Cadillac

Ahora, Cadillac introducirá un nuevo alerón delantero en Bélgica y considera que esto será una etapa crítica para decidir el futuro no solo del 2026, sino del 2027.

“Traemos una nueva actualización en el alerón delantero, así que ojalá podamos cerrar un poco más la brecha. De verdad necesitamos medio segundo que pueda transformar nuestra situación para meternos en la pelea”.