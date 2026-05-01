Charles Leclerc lidera única práctica en Miami; 'Checo' Pérez se ubica en el lugar 18

Charles Leclerc lideró la única sesión de prácticas del Gran Premio de Miami, con el cual está reiniciando la temporada 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio “Checo” Pérez se repuso de algunas fallas mecánicas para acabar en la posición 18.

Bajo un clima que superaba los 30 grados centígrados en el ambiente y los 55º en la superficie de pista, el monegasco abrió con una vuelta de 1:29.855m, superando por dos décimas al líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli.

Posteriormente, los pilotos realizaron simulaciones de competencia, por lo que hubo variaciones mínimas en el orden. Para este fin de semana, la tanda duró 90 minutos, ante el hecho de que habrá una carrera Sprint y ésta es la primera carrera en las últimas cinco semanas.

Pero fue en los minutos finales cuando arrancaron las simulaciones de calificación con neumáticos suaves. Leclerc fue de los primeros en completar una vuelta con tanques ligeros, mejorando a 1:29.443m.

Faltando un par de minutos, el piloto de Ferrari bajó su propio registro a 1:29.310m. para quedar casi tres décimas adelante de Verstappen, cuyo Red Bull está estrenando varias actualizaciones.

Oscar Piastri, Hamilton y Antonelli completaron los cinco primeros sitios, aunque el italiano fue el único de los líderes en no salir a pista en la conclusión de los ensayos por una falla en su unidad de potencia, aunque acabó 0.021s. adelante de su coequipero de Mercedes, George Russell.

Lando Norris quedó en séptimo sitio, luego de tener un desliz en su intento de giro lanzado en el final. El campeón reinante de la Fórmula 1 aacabó por delante de Pierre Gasly, Isack Hadjar y Carlos Sainz.

Mientras tanto, Sergio Pérez completó un stint de siete vueltas en la primera mitad del entrenamiento con el compuesto duro de neumáticos, registrando 1:33.893m, para luego pasar gran parte del tiempo en el garaje, luego de que se reportara una falla en su unidad de potencia.

Faltando 30 minutos, el tapatío regresó a pista con el neumático medio y, pese a ser bloqueado por Lance Stroll en su primer giro lanzado, completó vueltas adicionales para recopilar información sobre las mejoras implementadas en el Cadillac MAC-26.

En su simulacro de calificación de dos vueltas, Pérez hizo un registro de 1:32.047m., con lo que acabó por delante de Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Arvid Lindblad y Stroll, completando 24 vueltas en la tanda.

No hubo incidentes de consideración durante la práctica, salvo varios pilotos que protagonizaron bloqueos de ruedas, al tiempo que más de la mitad de los pilotos arrancaron el fin de semana con una modificaciones en su unidad de potencia.

Los integrantes de McLaren, Mercedes, Ferrari, Williams, Alpine y Aston Martin reemplazaron la mayoría de los componentes del tren motriz, mientras los dos coches de la casa de Maranello y de Audi cambiaron el MGU-K.

La calificación para la Sprint del Gran Premio de Miami comenzará este viernes a las 14:30 hrs (Tiempo del Centro de México).