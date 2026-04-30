GP de Miami: FIA y F1 analizan adelantar la carrera por tormentas eléctricas

La FIA y la Fórmula 1 están analizando las posibilidades de cara a la carrera del domingo del Gran Premio de Miami, la carrera que marcará el reinicio del calendario luego de una ausencia de cinco semanas como consecuencia de las cancelaciones en las carreras en Bahréin y Arabia Saudita.

Los pronósticos del clima no son nada alentadores para el domingo con un 74 por ciento de posibilidad de tormenta eléctrica, especialmente durante la tarde. La carrera de Miami está pactada para iniciar a las 16 horas locales (14 horas de la Ciudad de México). Si bien la F1 tiene un margen de maniobra para retrasar la carrera, el hecho de que el evento esté pactado para terminar a las 18 horas locales deja poco margen de maniobra ante la llegada de la noche alrededor de las 19:30 horas.

Ante este panorama y con poco margen para ir retrasando la competencia en caso de que la pista no esté en condiciones óptimas para realizar la carrera, la FIA y la F1 han trabajado desde este viernes en un plan de contingencia.

Las alternativas de la F1 ante la lluvia en el GP de Miami

Uno de los principales problemas que enfrenta la Fórmula 1 es la normativa en Estados Unidos referentes a las tormentas eléctricas. Si un rayo se presenta en la zona alrededor de un evento al aire libre, es necesario posponer la competencia por 30 minutos por razones de seguridad. Si un nuevo evento de este tipo se vuelve a repetir en ese lapso de espera, inicia otro tiempo de postergación de media hora.

Este panorama ha hecho pensar a la Fórmula 1, FIA y consultarlo con los equipos, la posibilidad de iniciar la carrera entre una y dos horas antes de lo planeado para tener un mayor margen de maniobra en caso de que la tormenta eléctrica se presente.

La FIA y F1 también tienen duda del comportamiento de los actuales monoplazas con las regulaciones 2026 bajo condiciones de lluvia. Hasta ahora no se ha realizado ninguna carrera con estas especificaciones, por lo que se desconoce cómo podrían desplazar el agua y el efecto estela que dejarán a los competidores de la parte posterior.