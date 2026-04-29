Champions League: Atlético de Madrid vs. Arsenal - En vivo
Atlético de Madrid y Arsenal se vuelven a encontrar en esta edición de la Champions League en la serie por el pase a la final del torneo continental
Se vuelven a ver las caras
El Atlético de Madrid abre las puertas del Riyadh Air Metropolitano para ser el anfitrión del Arsenal en el duelo de ida de su serie de semifinales de la Champions League. Es la segunda ocasión que se enfrentan en esta edición luego del choque en el que el Arsenal se impuso 4-0 a los colchoneros en la tercera jornada de la primera fase.
Uno de los finalistas de la Champions League se definirá en Londres el próximo martes luego de haber firmado un empate, en el que el arquero David Raya se convirtió en el héroe de los gunners.
El capitán colchonero Jorge 'Koke Resurrección' dio la cara para la televisión con derechos para opinar del partido:
Hemos empezado perdiendo en el minuto 45 con un penalti para mi dudoso, pero bueno, lo ha pitado y es futbol. El equipo se ha repuesto, hemos encontrado nosotros otro penalti y hemos tenido ocasiones para ganar, pero bueno, esto es futbol, y se resolverá todo en la vuelta, pero hemos hecho un buen partido."
Con el final del partido, el Cholo Simeone y el resto de los Atlético de Madrid deben irse a casa con la preocupación sobre la condición física en la que se encuentra el ariete argentino Julián Álvarez por la lesión en el tobillo izquierdo y si este golpe pudo haber afectado una vieja dolencia en la rodilla. Los aficionados colchoneros rezarán porque sea solo un golpe.
Con el final del partido, el Arsenal hizo un ejercicio de supervivencia para volver a Londres con la eliminatoria perfilada a su favor en el papel, gracias a que supo resistir la presión colchonera y llevarse solo ese penal marcado por la intervención del VAR.
En los minutos finales, el Arsenal se dedicó a contener pensando en el duelo del próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres, donde se definirá a uno de los finalistas de la Champions.
Nahuel Molina hace gala de su golpeo de balón con un potente derechazo que apenas pasó por encima del arco.
La velada en el Metropolitano se extenderá siete minutos de compensación; tiempo que hace justicia después de las dos intervenciones del VAR, los cambios y la lesión de Julián Álvarez.
El buen momento del Atlético de Madrid se diluyó con la salida por lesión de Julián Álvarez y la revisión del penal en el VAR. Ambos equipos hacen más cambios cuando entra Cristhian Mosquera sustituyendo a Ben White. Del lado de los anfitriones salió Johnny Cardoso por Nahuel Molina.
El arbitro neerlandés Danny Makkelie cambia su marcación de penal para dejarla sin validez luego de determinar que Eze fue al césped sin haber recibido falta de Hancko.
Dávid Hancko comete su segundo penal de la noche tras un pisotón sobre Eberechi Eze. Fue apenas un contacto.
El argentino Julián Álvarez recibió un pisotón en el pie izquierdo que lo manda al campo en una acción de Eberechi Eze. Sale de cambio por Álex Baena.
Ademola Lookman ha tenido una nueva oportunidad de marcar la segunda diana al recibir en el punto de penal, pero su disparo abajo ha sido contenido por enesima ocasión por Raya, quien ya es el mejor jugador de los gunners en la noche madrileña de Champions.
El Arsenal está en la lona después del vendaval rojiblanco que ha azotado su meta. Por ello el estratega Mikel Arteta mandó tres cambio de un solo golpe para buscar retomar el control del balón y alejarlo de su campo: Gabriel Jesus, Bukayo Saka y Leandro Trossard entran al campo por Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Gabriel Martinelli.
El arquero español del Arsenal volvió a salvar a su equipo, luego de regresar para desviar a dos manos el cobro de un tiro de esquina de Julián Álvarez, que iba con dirección de gol. Los gunners están pasando sus peores minutos de todo su camino en la Champions.
El francés Griezmann se quedó a unos centímetros de consumar la remontada con un remate de zurda dentro del área que dio en el larguero.
Eberechi Eze entra al campo por elm noruego Martin Ødegaard en los peores momentos del Arsenal en el partido.
Julián Álvarez hace un soberbio cobro de penal con un potente disparo a media altura, que dejó parado a Raya. El argentino llegó a 20 dianas en la temporada con la igualada de los colchoneros.
El árbitro Danny Makkelie vuelve a ser protagonista al recurrir a la repetición de video para señalar una mano de Ben White.
El arquero Raya vuelve a ser factor al tapar un disparo a puerta de Ademola Lookman; en el rechace, Griezmann lleva a fondo y es víctima de una tapada de Gabriel Magalhães.
Julián Álvarez volvió a crear peligro en el arco rival con un cobro de tiro libre, que apenas pasó a un lado del marco de Raya. Un sector de las gradas en el Metropolitano gritaron el gol, pensando que el argentino había encontrado las redes.
Alexander Sorloth, Molina y Rodrigo Mendoza se levantan para hacer ejercicios de calentamientos en la banda de los colchoneros.
Le Norman entra el campo por Giuliano Simeone, quien no tuvo físico para jugar más minutos.
Los gunners sacan una buena renta de la primera mitad, en el que corrieron con la fortuna de encontrarse con el penal que les dio la ventaja con el único disparo a puerta que realizaron. El Atlético de Madrid también tuvo un disparo, ese intento de Julián Álvarez que rechazó Raya.
El Arsenal ha dominado en la posesión con un 51.8 por ciento mientras que los anfitriones tuvieron un 48.2.
El resto de las estadísticas relevantes fueron: cinco tiros del Arsenal por seis de los colchoneros; tres faltas por cada equipo y un tiro de esquina por bando.
El capitán Koke Resurrección se acerca al arbitro neerlandés Danny Makkelie haciéndole señas de que Gyökeres se tiró en el área para que se marcara el penal, con el que el Arsenal tomó la ventaja.
El estratega Diego Pablo Simeone no se guarda el enojo y reclama airadamente al árbitro Danny Makkelie por la falta que señaló y que da la ventaja a los visitantes al descanso.
Gyökeres pone adelante en el marcador a los gunners después de superar a Oblak con un disparo que el esloveno estuvo cerca de tapar. El ariete sueco llegó a 18 dianas en la temporada con el conjunto londinense.
Viktor Gyökeres cae en el campo después de que Dávid Hancko apenas lo carga por la espalda. El árbitro Danny Makkelie no duda en marcar la falta.
El Arsenal ha conseguido alejar el balón de su campo y desactivar los intentos de los colchoneros por correr a campo abierto. El conjunto londinense se vuelve a mostrar como el mejor equipo de la Champions League en aspectos defensivos, luego de que apenas le han marcado apenas cinco goles.
Guiliano Simeone vuelve a mostrarse en buena condición física, una vez recuperado del mal momento de los primeros minutos. Molina y Le Norman vuelven al banco para observar el partido.
Los gunners recuperan el balón en campo rival y Noni Madueke conduce adentro para sacar un latigazo de zurda, que pasa a un lado del arco, mientras Oblak se lanza espectacularmente para desviar si el balón hubiera ido con dirección de puerta.
Julián Álvarez vuelve a ser el factor de peligro en el área de los gunners, después de sacar un cabezazo que pasa por encima del arco de Raya.
Se dá el primer tiro de esquina a favor del Arsenal, mientras, desde la banda, Diego Pablo Simeone grita las instrucciones de todo lo preparado durante la semana en este tipo de acciones, pues los gunners son especialistas al haber marcado hasta el momento 17 dianas con tácticas de tiro de esquina.
Giuliano Simeone no se encuentra bien en el campo; el entrenador, Diego Pablo Simeone, no se la piensa mucho y de inmediato manda a calentar a Nahuel Molina y Robin Le Normand. Guiliano no se muestra pleno.
El noruego Martin Ødegaard fue habilitado por el sueco Viktor Gyökeres y, en el momento de armar el disparo con miras a la portería, Dávid Hancko tapó para evitar que Oblak se viera comprometido.
El arquero español David Raya salva a los visitantes con una soberbia salvada a un disparo de gol de Julián Álvarez.
Los gunners se han hecho del control del esférico y con pases cortos laterales han desactivado la presión en todo el campo con el que salieron los colchoneros como consigna. Desde las gradas se escuchan los silbidos por este estilo en el que no hay peligro en las porterías.
El Atlético de Madrid ha decidido hacer una presión en todo el campo; los gunners ha pudido encontrar con su juego interior la pócima para poder salir de su campo e inquietar el marco de Oblak.
Julián Álvarez realiza el primer disparo desde fuera del área que tapa Piero Hincapié.
Griezmann abre el juego con el primer toque del encuentro.
El Atlético de Madrid arranca el partido, en el que el astro francés Antoine Griezmann se encuentra en uno de sus últimos partidos como colchonero antes de partir a Estados Unidos para unirse al equipo de Orlando.
Los gunners han ganado cinco de sus nueve eliminatorias de Champions League ante equipos españoles. Es la segunda semifinal del Arsenal ante un club español; la primera fue ante el Villarreal en 2005/06, que ganaron 1-0 en el global, su única victoria anterior en esta fase.
Es un partido extraordinario, tener la oportunidad de jugar una semifinal en nuestro estadio, es increíble para nuestra gente, para nuestros jugadores. Es un regalo que nos hacemos nosotros, con nosotros mismos... Y, bueno, esperemos llevar el partido donde les podemos hacer daño".
El veterano esloveno Jan Oblak vuelve a la portería en un duelo de Champions League desde la victoria de 5-2 ante el Tottenham el 10 de marzo. Oblak superó la lesión muscular hace un par de semanas y se ha puesto en ritmo de juego participando en todos los minutos de los partidos de LaLiga ante el Elche y el Athletic Club.
Las gradas del estadio Metropolitano contará con un lleno, esperando que su equipo saque una renta importante con miras al duelo de vuelta para la próxima semana cuando el martes 5 de mayo se vuelvan a medir en el Emirates Stadium de Londres.
Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones oficiales. El historial en competencias UEFA muestra un empate, una victoria para cada club. El antecedente más reciente fue el 21 de octubre de 2025, en la jornada 3 de la fase liga de la UCL: Arsenal goleó 4-0 al Atlético en Londres.
El Atlético de Madrid se labró el camino a las semifinales después de dejar en el camino al Tottenham tras vencerlos 5-2 en la ida en Madrid; en la vuelta, la victoria fue para los ingleses 3-2, pero el pase fue rojiblanco.
En la ronda de cuartos de final, el Atleti echó al FC Barcelona con un global de 3-2 luego de su triunfo en la ida 2-0 en el Metropolitano y su caída en la vuelta 2-1 en el Camp Nou.
El Arsenal dejó fuera en la fase de cuartos de final al Bayer Leverkusen luego de igualar en Alemania 1-1, pero imponerse en la vuelta en Londres 2-0.
En la siguiente ronda, los gunners fueron mejores al Sporting de Portugal con un global de 1-0 luego de la victoria en el primer duelo en Inglaterra.
El Atlético Madrid avanzó a la segunda fase del torneo luego de clasificarse como decimocuarto, lo que lo llevó a jugar un playoff ante el Club Brujas, el cual solventó con un global de 7-4 después de su empate 3-3 en el juego de ida. Los colchoneros solventaron la vuelta con un triunfo de 4-1.
El Arsenal fue el mejor equipo de la primera fase con una marcha perfecta de ocho triunfos, con un impresionante registro de 23 goles a favor y apenas cuatro en contra.
Los gunners esperan repetir una actuación como la de la jornada 3, en la que golearon como locales al Atlético de Madrid 4-0.
Julián Álvarez se recuperó para encabezar al Atlético de Madrid frente a sus aficionados.