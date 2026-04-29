Champions League: Atlético de Madrid vs. Arsenal - En vivo

12:33 Hrs ¿Cómo llegaron los equipos a las semifinales?

El Atlético de Madrid se labró el camino a las semifinales después de dejar en el camino al Tottenham tras vencerlos 5-2 en la ida en Madrid; en la vuelta, la victoria fue para los ingleses 3-2, pero el pase fue rojiblanco.

​En la ronda de cuartos de final, el Atleti echó al FC Barcelona con un global de 3-2 luego de su triunfo en la ida 2-0 en el Metropolitano y su caída en la vuelta 2-1 en el Camp Nou.

El Arsenal dejó fuera en la fase de cuartos de final al Bayer Leverkusen luego de igualar en Alemania 1-1, pero imponerse en la vuelta en Londres 2-0.

​En la siguiente ronda, los gunners fueron mejores al Sporting de Portugal con un global de 1-0 luego de la victoria en el primer duelo en Inglaterra.