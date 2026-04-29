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Champions League: Atlético de Madrid vs. Arsenal - En vivo

Atlético de Madrid y Arsenal se vuelven a encontrar en esta edición de la Champions League en la serie por el pase a la final del torneo continental

Por: Ricardo Thomas

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Atlético de Madrid recibe a Arsenal en el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.Especial
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Atlético de Madrid
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Arsenal
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Se vuelven a ver las caras

El Atlético de Madrid abre las puertas del Riyadh Air Metropolitano para ser el anfitrión del Arsenal en el duelo de ida de su serie de semifinales de la Champions League. Es la segunda ocasión que se enfrentan en esta edición luego del choque en el que el Arsenal se impuso 4-0 a los colchoneros en la tercera jornada de la primera fase.

Atlético de Madrid vs. Arsenal
15:08 HrsEl boleto en el aire

Uno de los finalistas de la Champions League se definirá en Londres el próximo martes luego de haber firmado un empate, en el que el arquero David Raya se convirtió en el héroe de los gunners. 

15:02 HrsKoke opina del partido

El capitán colchonero Jorge 'Koke Resurrección' dio la cara para la televisión con derechos para opinar del partido: 

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Jorge Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, disputó su partido 734 como atlético, lo que es la marca en la historia del equipo.AFP

Hemos empezado perdiendo en el minuto 45 con un penalti para mi dudoso, pero bueno, lo ha pitado y es futbol. El equipo se ha repuesto, hemos encontrado nosotros otro penalti y hemos tenido ocasiones para ganar, pero bueno, esto es futbol, y se resolverá todo en la vuelta, pero hemos hecho un buen partido." 

14:59 HrsEl Atlético se va con dudas sobre Julián Álvarez

Con el final del partido, el Cholo Simeone y el resto de los Atlético de Madrid deben irse a casa con la preocupación sobre la condición física en la que se encuentra el ariete argentino Julián Álvarez por la lesión en el tobillo izquierdo y si este golpe pudo haber afectado una vieja dolencia en la rodilla. Los aficionados colchoneros rezarán porque sea solo un golpe.

Min 90+7El Arsenal bajó la cortina

Con el final del partido, el Arsenal hizo un ejercicio de supervivencia para volver a Londres con la eliminatoria perfilada a su favor en el papel, gracias a que supo resistir la presión colchonera y llevarse solo ese penal marcado por la intervención del VAR. 
​En los minutos finales, el Arsenal se dedicó a contener pensando en el duelo del próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres, donde se definirá a uno de los finalistas de la Champions.

Min 90+4 El Atlético vuelve a la carga

Nahuel Molina hace gala de su golpeo de balón con un potente derechazo que apenas pasó por encima del arco.

Min 90Siete minutos de compensación

La velada en el Metropolitano se extenderá siete minutos de compensación; tiempo que hace justicia después de las dos intervenciones del VAR, los cambios y la lesión de Julián Álvarez.

Min 85El juego se enfrió; más cambios

El buen momento del Atlético de Madrid se diluyó con la salida por lesión de Julián Álvarez y la revisión del penal en el VAR. Ambos equipos hacen más cambios cuando entra Cristhian Mosquera sustituyendo a Ben White. Del lado de los anfitriones salió Johnny Cardoso por Nahuel Molina

Min 80Danny Makkelie va al VAR a revisar el penal

El arbitro neerlandés Danny Makkelie cambia su marcación de penal para dejarla sin validez luego de determinar que Eze fue al césped sin haber recibido falta de Hancko.

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Danny Makkelie recibe la llamada desde la sala del VAR para que valore la acción que marcó como penal en contra de los colchoneros.Reuters
Min 78Segundo penal a favor del Arsenal

Dávid Hancko comete su segundo penal de la noche tras un pisotón sobre Eberechi Eze. Fue apenas un contacto. 

Min 75Julián Álvarez sale de cambio

El argentino Julián Álvarez recibió un pisotón en el pie izquierdo que lo manda al campo en una acción de Eberechi Eze. Sale de cambio por Álex Baena.  

Min 73Raya tiene una noche heroica

Ademola Lookman ha tenido una nueva oportunidad de marcar la segunda diana al recibir en el punto de penal, pero su disparo abajo ha sido contenido por enesima ocasión por Raya, quien ya es el mejor jugador de los gunners en la noche madrileña de Champions.

Min 66Mikel Arteta sacude el árbol con los cambios

El Arsenal está en la lona después del vendaval rojiblanco que ha azotado su meta. Por ello el estratega Mikel Arteta mandó tres cambio de un solo golpe para buscar retomar el control del balón y alejarlo de su campo: Gabriel Jesus, Bukayo Saka y Leandro Trossard entran al campo por Viktor GyökeresNoni MaduekeGabriel Martinelli.

Min 63¡¡¡¡Raya evita gol olímpico!!!!

El arquero español del Arsenal volvió a salvar a su equipo, luego de regresar para desviar a dos manos el cobro de un tiro de esquina de Julián Álvarez, que iba con dirección de gol. Los gunners están pasando sus peores minutos de todo su camino en la Champions.

Min 62¡¡¡Griezmann, al larguero!!!

El francés Griezmann se quedó a unos centímetros de consumar la remontada con un remate de zurda dentro del área que dio en el larguero. 

Min 58 Martin Ødegaard no da para más

Eberechi Eze entra al campo por elm noruego Martin Ødegaard en los peores momentos del Arsenal en el partido.

Min 55¡¡¡Picotazo de la Araña!!!

Julián Álvarez hace un soberbio cobro de penal con un potente disparo a media altura, que dejó parado a Raya. El argentino llegó a 20 dianas en la temporada con la igualada de los colchoneros.

Min 53¡¡¡Penalti a favor del Atlético de Madrid!!!

El árbitro Danny Makkelie vuelve a ser protagonista al recurrir  a la repetición de video para señalar una mano de Ben White.

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Ben White bloqueó con el brazo un disparo de Marcos Llorente que abrió la puerta para que desde la sala del videoarbitraje se llamada al árbitro para señalar el penal.AFP
Min 52¡¡¡Raya salva a los gunners!!!

El arquero Raya vuelve a ser factor al tapar un disparo a puerta de Ademola Lookman; en el rechace, Griezmann lleva a fondo y es víctima de una tapada de Gabriel Magalhães. 

Min 50¡¡¡La Araña cerca de igualar!!!

Julián Álvarez volvió a crear peligro en el arco rival con un cobro de tiro libre, que apenas pasó a un lado del marco de Raya. Un sector de las gradas en el Metropolitano gritaron el gol, pensando que el argentino había encontrado las redes. 

Min 49El Atlético prepara toda la artillería

Alexander Sorloth, Molina y Rodrigo Mendoza se levantan para hacer ejercicios de calentamientos en la banda de los colchoneros.

Min 46Cambios de inicio para el complemento

Le Norman entra el campo por Giuliano Simeone, quien no tuvo físico para jugar más minutos.

13:53 HrsArsenal se va adelante con su único disparo a puerta

Los gunners sacan una buena renta de la primera mitad, en el que corrieron con la fortuna de encontrarse con el penal que les dio la ventaja con el único disparo a puerta que realizaron. El Atlético de Madrid también tuvo un disparo, ese intento de Julián Álvarez que rechazó Raya.
​El Arsenal ha dominado en la posesión con un 51.8 por ciento mientras que los anfitriones tuvieron un 48.2
​El resto de las estadísticas relevantes fueron: cinco tiros del Arsenal por seis de los colchoneros; tres faltas por cada equipo y un tiro de esquina por bando.

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El árbitro Danny Makkelie marcó un penal en la recta final de la primera mitad.Reuters
Min 45+2Llega el descanso con polémica

El capitán Koke Resurrección se acerca al arbitro neerlandés Danny Makkelie haciéndole señas de que Gyökeres se tiró en el área para que se marcara el penal, con el que el Arsenal tomó la ventaja. 

Min 44Simeone estalla contra Danny Makkelie

El estratega Diego Pablo Simeone no se guarda el enojo y reclama airadamente al árbitro Danny Makkelie por la falta que señaló y que da la ventaja a los visitantes al descanso.

Min 43¡¡¡Arsenal se va adelante!!!

Gyökeres pone adelante en el marcador a los gunners después de superar a Oblak con un disparo que el esloveno estuvo cerca de tapar. El ariete sueco llegó a 18 dianas en la temporada con el conjunto londinense.

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Viktor Gyokeres pone adelante al Arsenal con un efectivo cobro de un tiro penal.AFP
Min 42¡¡¡Penalti!!!

Viktor Gyökeres cae en el campo después de que Dávid Hancko apenas lo carga por la espalda. El árbitro Danny Makkelie no duda en marcar la falta.

Min 39El Arsenal hace gala de su sistema defensivo

El Arsenal ha conseguido alejar el balón de su campo y desactivar los intentos de los colchoneros por correr a campo abierto. El conjunto londinense se vuelve a mostrar como el mejor equipo de la Champions League en aspectos defensivos, luego de que apenas le han marcado apenas cinco goles.

Min 33Giuliano parece recuperado

Guiliano Simeone vuelve a mostrarse en buena condición física, una vez recuperado del mal momento de los primeros minutos. Molina y Le Norman vuelven al banco para observar el partido.

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Guliano Simeone vuelve a mostrarse en plenitud física luego de haber pasado algunos problemas en los primeros minutos.AFP
Min 30El Arsenal toca a la puerta

Los gunners recuperan el balón en campo rival y Noni Madueke conduce adentro para sacar un latigazo de zurda, que pasa a un lado del arco, mientras Oblak se lanza espectacularmente para desviar si el balón hubiera ido con dirección de puerta.

Min 29La Araña quiere picar

Julián Álvarez vuelve a ser el factor de peligro en el área de los gunners, después de sacar un cabezazo que pasa por encima del arco de Raya.

Min 23Bien enfocados para los tiros de esquina

Se dá el primer tiro de esquina a favor del Arsenal, mientras, desde la banda, Diego Pablo Simeone grita las instrucciones de todo lo preparado durante la semana en este tipo de acciones, pues los gunners son especialistas al haber marcado hasta el momento 17 dianas con tácticas de tiro de esquina.

Min 22El Cholo Simeone se piensa cambios

Giuliano Simeone no se encuentra bien en el campo; el entrenador, Diego Pablo Simeone, no se la piensa mucho y de inmediato manda a calentar a Nahuel Molina y Robin Le Normand. Guiliano no se muestra pleno. 

Min 15¡Peligro en el arco del Atlético!

El noruego Martin Ødegaard fue habilitado por el sueco Viktor Gyökeres y, en el momento de armar el disparo con miras a la portería, Dávid Hancko tapó para evitar que Oblak se viera comprometido.

Min 14¡Salvada de Raya!

El arquero español David Raya salva a los visitantes con una soberbia salvada a un disparo de gol de Julián Álvarez. 

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Julián Álvarez realizó el primer disparo a puerta del partido, el cual no terminó en las redes por la gran intervención del arquero David Raya.Reuters
Min 10 Arsenal anestesió el partido

Los gunners se han hecho del control del esférico y con pases cortos laterales han desactivado la presión en todo el campo con el que salieron los colchoneros como consigna. Desde las gradas se escuchan los silbidos por este estilo en el que no hay peligro en las porterías.

Min 5Arsenal sale de los apuros

El Atlético de Madrid ha decidido hacer una presión en todo el campo; los gunners ha pudido encontrar con su juego interior la pócima para poder salir de su campo e inquietar el marco de Oblak.

Min 1Los colchoneros muerden en el campo

Julián Álvarez realiza el primer disparo desde fuera del área que tapa Piero Hincapié.

13:01 Hrs¡Arranca el partido!

Griezmann abre el juego con el primer toque del encuentro. 

13:00 Hrs¿El último Last dance de Griezmann?

El Atlético de Madrid arranca el partido, en el que el astro francés Antoine Griezmann se encuentra en uno de sus últimos partidos como colchonero antes de partir a Estados Unidos para unirse al equipo de Orlando.

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Los aficionados han respondido para hacer un lleno pletórico en el campo del Atlético de Madrid.Reuters
12:55 HrsA los gunners no les pesa jugar ante equipos españoles

Los gunners han ganado cinco de sus nueve eliminatorias de Champions League ante equipos españoles. Es la segunda semifinal del Arsenal ante un club español; la primera fue ante el Villarreal en 2005/06, que ganaron 1-0 en el global, su única victoria anterior en esta fase.

12:47 HrsEl Cholo habla previo al partido
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Simeone atendió a las televisiones con derechos de transmisión previo al inicio del partido.AFP

Es un partido extraordinario, tener la oportunidad de jugar una semifinal en nuestro estadio, es increíble para nuestra gente, para nuestros jugadores. Es un regalo que nos hacemos nosotros, con nosotros mismos... Y, bueno, esperemos llevar el partido donde les podemos hacer daño".

12:41 HrsEl Atlético de Madrid tendrá la vuelta de Oblak

El veterano esloveno Jan Oblak vuelve a la portería en un duelo de Champions League desde la victoria de 5-2 ante el Tottenham el 10 de marzo. Oblak superó la lesión muscular hace un par de semanas y se ha puesto en ritmo de juego participando en todos los minutos de los partidos de LaLiga ante el  Elche y el Athletic Club.

12:40 HrsLa capital española es el centro de atención del continente

Las gradas del estadio Metropolitano contará con un lleno, esperando que su equipo saque una renta importante con miras al duelo de vuelta para la próxima semana cuando el martes 5 de mayo se vuelvan a medir en el Emirates Stadium de Londres.

12:36 HrsLos antecedentes entre los semifinalistas

Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones oficiales. El historial en competencias UEFA muestra un empate, una victoria para cada club. El antecedente más reciente fue el 21 de octubre de 2025, en la jornada 3 de la fase liga de la UCL: Arsenal goleó 4-0 al Atlético en Londres. 

12:33 Hrs¿Cómo llegaron los equipos a las semifinales?

El Atlético de Madrid se labró el camino a las semifinales después de dejar en el camino al Tottenham tras vencerlos 5-2 en la ida en Madrid; en la vuelta, la victoria fue para los ingleses 3-2, pero el pase fue rojiblanco.
​En la ronda de cuartos de final, el Atleti echó al FC Barcelona con un global de 3-2 luego de su triunfo en la ida 2-0 en el Metropolitano y su caída en la vuelta 2-1 en el Camp Nou.

El Arsenal dejó fuera en la fase de cuartos de final al Bayer Leverkusen luego de igualar en Alemania 1-1, pero imponerse en la vuelta en Londres 2-0.
​En la siguiente ronda, los gunners fueron mejores al Sporting de Portugal con un global de 1-0 luego de la victoria en el primer duelo en Inglaterra.

12:27 HrsUna nueva historia para ambos equipos

El Atlético Madrid avanzó a la segunda fase del torneo luego de clasificarse como decimocuarto, lo que lo llevó a jugar un playoff ante el Club Brujas, el cual solventó con un global de 7-4 después de su empate 3-3 en el juego de ida. Los colchoneros solventaron la vuelta con un triunfo de 4-1. 
​El Arsenal fue el mejor equipo de la primera fase con una marcha perfecta de ocho triunfos, con un impresionante registro de 23 goles a favor y apenas cuatro en contra. 

12:15 HrsEl Arsenal también dio a conocer a su equipo para el partido

Los gunners esperan repetir una actuación como la de la jornada 3, en la que golearon como locales al Atlético de Madrid 4-0.

12:11 HrsEl Atlético ya tiene su 11 para el partido

Julián Álvarez se recuperó para encabezar al Atlético de Madrid frente a sus aficionados.

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