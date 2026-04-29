El drama se traslada a Londres: Atlético y Arsenal empatan en las semifinales de la Champions League

Dos penales y un heróico David Raya son el resumen perfecto del empate 1-1 que el Atlético de Madrid saldó con el Arsenal en su duelo de ida de las semifinales de la Champions League, que deja el panorama abierto para que el martes se defina a uno de los finalistas en el Emirates Stadium de Londres.

Viktor Gyökeres abrió el marcador por los visitantes gunners desde los once pasos y en la segunda parte el Atlético salió desbocado, hasta que Julián Álvarez igualó también desde el punto de penalti.

El Arsenal llegó al campo del Estadio Metropolitano como la mejor de las defensivas en el torneo con apenas cinco goles aceptados y dejó en las pupilas de los aficionados el porqué con una excelsa actuación de David Raya, quien hizo hasta tres atajadas salvadoras.

“Nuestra segunda parte fue mucho mejor, al nivel de la intensidad”, reflexionó Antoine Griezmann tras la conclusión. “Un gol al final de la primera parte duele. Hicimos dos o tres arreglos tácticamente para presionar mejor y eso ha sido la diferencia”.

El arquero David Raya realizó varias atajadas que evitaron goles de los colchoneros. AFP

Sin apenas ocasiones claras, el gol del Arsenal llegó al minuto 43 con un penalti señalado por una carga de Dávid Hancko sobre Gyökeres. El propio delantero sueco ejecutó la pena máxima con un disparo cruzado potente, imposible para Jan Oblak, que había elegido bien su palo. ￼

El segundo tiempo fue radicalmente distinto. A los 53 minutos el Atlético acarició el empate con una jugada colectiva: toque de cabeza de Griezmann, galope de Álvarez y remate de Lookman que Raya paró, dejando el balón suelto para Griezmann, cuyo disparo se topó con el cuerpo de Gabriel Magalhães.

En la siguiente acción llegó el premio rojiblanco: a la salida del córner, Marcos Llorente conectó un derechazo desde el balcón del área y el balón impactó en el brazo izquierdo de Ben White. El VAR confirmó el penalti y La Araña Julián Álvarez, selló el 1-1 con un disparo fulminante que dejó inmóvil a Raya.

Griezmann también tuvo una clara opción con un remate de zurda dentro del área, que superó por fin a Raya, pero encontró como destino el larguero para ahogar el grito de gol en las abarrotadas gradas del coloso madrileño.

El árbitro neerlandés Danny Makkelie fue protagonista al hacer la marcación de tres penales; en el último recibió la llamada del VAR para echar abajo su decisión. Reuters

El árbitro neerlandés Danny Makkelie protagonizó una noche repleta de intervenciones del VAR: señaló tres penaltis, de los cuales solo dos se mantuvieron tras revisión. El tercero, un supuesto pisotón de Hancko sobre Eberechi Eze, fue anulado por la tecnología en el minuto 81 entre el alivio del Metropolitano.

Julián Álvarez, figura del partido, salió lesionado al minuto 77 con una molestia en el tobillo tras un choque con Eze, lo que encendió las alarmas en el entorno colchonero, pues queda en duda de jugar la próxima semana en el duelo de vuelta.

Al no existir ya la regla del gol de visitante, una nueva igualdad en el Emirates Stadium en el tiempo regular y una prórroga de 30 minutos, llevaría la eliminatoria a la tanda de penaltis. ￼ El partido de vuelta se disputará el martes 5 de mayo en Londres.

El resultado mantiene vivas las aspiraciones de ambos clubes. Ninguno de los dos ha conquistado jamás la Champions League, y la final está programada para el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.