Malas noticias para el PSG: Una de sus estrellas se perderá el próximo duelo de Champions

La vibrante victoria del PSG 5-4 sobre el Bayern Múnich ya dejó una víctima. El lateral marroquí Achraf Hakimi no podrá jugar el duelo de vuelta para la próxima semana, luego de confirmarse la ruptura muscular que sufrió en el muslo derecho, que requerirá de varias semanas para sanar.

La baja de Hakimi es un tema que no solo preocupa al PSG, sino que las secuelas ahora también tienen en ascuas a la selección de Marruecos con miras a su participación en el Mundial, que comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México.

El lateral marroquí, considerado el mejor en su posición en el mundo y fundamental en el esquema del estratega español Luis Enrique, sufrió la lesión en los minutos finales, cuando hizo una presión en busca de recuperar el balón. Pese a la lesión en el minuto 88, terminó dentro del terreno el partido.

Su condición preocupó a Luis Enrique, cuando llegó a la conferencia de prensa y compartió que prefería esperar a las evaluaciones médicas para poder sacar conclusiones. Hoy el equipo fue el encargado de informar sobre la gravedad de la lesión.

"Veremos cuál es su estado (el miércoles)", apuntó Luis Enrique, mientras que el capitán brasileño del equipo, Marquinhos, relativizaba entonces al hablar de simples "calambres".

Los estudios médicos no dejaron margen de duda sobre la gravedad de la lesión, que se suma al historial que ya ha aquejado Hakimi a lo largo de esta temporada, en la que ya se perdió varias semanas después de un esguince de tobillo.

Warren Zaïre-Emery se perfila como su sustituto en el PSG y su reposicionamiento parece dar entrada al español Fabián Ruiz en el dibujo del once de los parisinos para ese crucial duelo de las semifinales europeas.

El arquero Lucas Chevalier, actualmente suplente de Matveï Safonov, se lesionó también en el muslo derecho e igualmente estará de baja "las próximas semanas", precisó también el cuadro francés.

El PSG, campeón defensor de la Champions League, debe buscar soluciones ante su realidad sin Hakimi para el partido del miércoles 6 de mayo, en el que aspira a defender su primer título en el torneo continental.