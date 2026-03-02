César Ramos atrapado en Qatar: El árbitro mexicano que no puede salir por conflicto bélico

Las tensiones en Oriente Medio tienen atrapado a un árbitro mexicano en Qatar, uno de los países que ha sido atacado por Irán en respuesta al inicio de las hostilidades desde Estados Unidos e Israel; una situación que tiene a César Arturo Ramos Palazuelos sin poder encontrar una vía de salida.

Según reporta Heriberto Murrieta en su cuenta de redes sociales, César Ramos se encontraba en el Medio Oriente como parte de la preparación de cara al Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, esto junto a otro grupo de silbantes.

Murrieta reporta que Ramos habría encontrado una salida de la zona, pero al final no ha podido concretarse.

“El vuelo de César Arturo Ramos Palazuelos salió de Dubái rumbo a Dallas pero a las 2 horas, al iniciar los ataques de Israel a Irán, el avión fue llevado a Catar, donde actualmente se encuentra protegido en un hotel sin poder regresar a México”, escribió en su cuenta de redes sociales.

Qatar es de los países que ha decidido suspender las actividades deportivas hasta nuevo aviso ante la posibilidad de ataques militares como ya ha sucedido en otras naciones de la zona como Bahréin y Abu Dhabi.

¿Quién es César Arturo Ramos Palazuelos?

Nacido el 15 de enero de 1983 en Culiacán, Sinaloa, se formó como licenciado en ciencias de la comunicación, pero después cambió su rumbo para convertirse en árbitro iniciando como profesional en el 2002.

No fue hasta el 2011 que debutó en la Liga MX en un partido entre el Monterrey vs Tijuana. A partir de ese momento siguió su preparación hasta obtener el gafete FIFA en el 2014.

En su historial cuenta con diversos torneos internacionales como Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mundiales Sub-20, Juegos Olímpicos 2016. Debutó en un Mundial en Rusia 2018 y también estuvo presente en Qatar 2022 siendo partícipe de semifinales en ambos torneos.