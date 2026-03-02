Máxima tensión: Irán afirma que bombardeó la oficina de Benjamín Netanyahu en Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán (los Guardianes de la Revolución) aseguró este lunes 2 de marzo que lanzó un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La ofensiva forma parte de la respuesta masiva de Teherán a la operación sorpresa iniciada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel, la cual ha dejado un saldo de más de 550 muertos en territorio iraní, incluyendo la confirmación del fallecimiento del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

“El corazón del gobierno israelí bajo fuego”

Según reportes de la cadena de televisión pública iraní IBIR y agencias internacionales como Europa Press, esta décima oleada de ataques tuvo como objetivos prioritarios los centros de mando político y militar del Estado israelí.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que tanto la oficina del "criminal primer ministro del régimen sionista" como la sede del comandante de la Fuerza Aérea de Israel fueron "golpeadas duramente" por proyectiles de alta precisión.

Irán lanzó este lunes su décima oleada de ataques. REUTERS

"El destino del primer ministro israelí está marcado por la incertidumbre", sentenció el cuerpo militar ideológico de Irán en un comunicado que ha dado la vuelta al mundo.

Hasta el momento, el gobierno de Israel no ha confirmado daños específicos en estas instalaciones ni se conoce el paradero actual de Netanyahu, quien no ha emitido declaraciones desde que se reportó el impacto.

Por su parte, la agencia AFP detalló que los bombardeos no se limitaron a la oficina del primer ministro. Irán anunció ataques coordinados contra edificios gubernamentales en Tel Aviv, instalaciones militares y de seguridad en la ciudad portuaria de Haifa, y objetivos estratégicos en Jerusalén Este.

El comunicado oficial de los Guardianes de la Revolución subraya que este despliegue busca desmantelar la capacidad de respuesta israelí atacando sus nodos de seguridad más sensibles.

"Entre los objetivos de esta décima oleada, hubo un bombardeo del complejo gubernamental en Tel Aviv y ataques contra centros militares en Haifa", difundió la televisión estatal iraní.

Irán afirma haber atacado puntos estratégicos del gobierno israelí. AFP

Un escenario de guerra total

La situación en Oriente Medio entró en una fase de caos absoluto. Mientras Irán celebra lo que califica como un ‘golpe certero’ al corazón del poder israelí, la comunidad internacional observa con temor la falta de reportes oficiales desde Jerusalén.

La ausencia de una confirmación de daños por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) es interpretada por algunos analistas como una medida de seguridad operativa, mientras que otros temen que el impacto haya sido mayor al esperado.

Este ataque directo a la oficina de un jefe de Estado ocurre apenas horas después de que las potencias europeas (Francia, Alemania y Reino Unido) advirtieran que atacarían las lanzaderas de misiles iraníes ‘en origen’.

Con la oficina de Netanyahu bajo fuego y la cúpula iraní diezmada tras la muerte de Jamenei, el conflicto supera cualquier intento previo de contención, dejando a la región al borde de una conflagración de consecuencias globales impredecibles.

Hay máxima tensión en Oriente Medio tras el inicio de la Operación Furia Épica. REUTERS

Con información de AFP y Europa Press.