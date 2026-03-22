César Montes regresa de su lesión y marca golazo con el Lokomotiv de Moscú

El defensa mexicano César Montes demostró de qué está hecho y firmó un regreso totalmente triunfal a las canchas del futbol de máxima exigencia en el viejo continente. Luego de lidiar con una molesta lesión que lo marginó temporalmente de la actividad deportiva, el zaguero azteca reapareció desde el once titular en la Liga Premier de Rusia y regaló una auténtica joya ofensiva para la causa del Lokomotiv de Moscú, abriendo la puerta a una contundente victoria de su equipo frente a la escuadra del FC Akron. El destacado futbolista sonorense dejó muy en claro que su calidad técnica y su olfato de cara a la portería continúan intactos, ganándose los aplausos de toda la grada.

César Montes con la camiseta negra de México. Mexsport

UN GOLAZO DE VESTIDOR QUE ENCENDIÓ AL LOKOMOTIV DE MOSCÚ

Las acciones del partido apenas comenzaban a tomar ritmo cuando 'El Cachorro' Montes decidió robarse absolutamente todos los reflectores del encuentro. El cronómetro del árbitro apenas marcaba el minuto 6 de la primera mitad cuando el espigado central mexicano pisó con gran autoridad el área grande del rival, sumándose al ataque con muchísima determinación. Fiel a su enorme talento, el defensor leyó la jugada a la perfección, recibió un pase medido e impactó la esférica de primera intención. Con una frialdad digna de un delantero letal, utilizó la parte interna de su pierna zurda para sacar un potente disparo cruzado. La trayectoria del balón resultó tan exacta que dejó completamente petrificado al guardameta contrario, decretando así un magistral golazo de vestidor que enloqueció a los miles de aficionados locales.

Esta espectacular anotación del talentoso César Montes funcionó como la chispa perfecta para encender la maquinaria ofensiva del cuadro moscovita. La motivación de sus compañeros en el terreno de juego subió al máximo nivel, desatando un auténtico vendaval de llegadas sobre la cabaña del conjunto visitante. El dominio táctico y estratégico resultó tan abrumador que, antes de escuchar el silbatazo del descanso de medio tiempo, el Lokomotiv de Moscú ya aplastaba a su rival con un escandaloso marcador parcial de 5-1, confirmando el extraordinario momento anímico y deportivo que viven actualmente en el torneo de liga.

LISTO PARA REPORTAR CON LA SELECCIÓN MEXICANA DE JAVIER AGUIRRE

El sorpresivo y efectivo retorno del jugador azteca alivió las profundas preocupaciones de muchísimos aficionados al futbol mexicano. Cabe recordar que el experimentado zaguero encendió las alarmas y causó baja el pasado lunes 9 de marzo tras abandonar el terreno de juego por severas molestias físicas, disputando apenas 29 minutos del ríspido duelo frente al conjunto del Akhmat Grozny. Pasaron exactamente trece días de intensa rehabilitación y cuidados médicos, pero hoy el central regaló señales inmejorables de una evolución física envidiable, despejando de tajo cualquier duda o especulación sobre su estado de salud general de cara a sus próximos y urgentes compromisos internacionales.

César Montes rematando de cabeza ante Uruguay. Mexsport

Ahora, respaldado por este brillante desempeño en territorio europeo, César Montes preparará sus maletas con rumbo a nuestro país para concentrarse de lleno con la Selección Mexicana. El experimentado estratega nacional, Javier Aguirre, confió plenamente en él y lo incluyó en la lista oficial para los exigentes duelos de preparación que encarará el combinado tricolor contra el representativo de Portugal en la cancha del Estadio Azteca en la Ciudad de México, y posteriormente frente a la dura escuadra de Bélgica en el majestuoso Soldier Field de la ciudad de Chicago. Todo el panorama indica que el central mantendrá su firme estatus de titular indiscutible en la zaga nacional, afianzando con mucha jerarquía su camino rumbo a la gran inauguración de la venidera Mundial 2026.