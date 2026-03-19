¡Es hermosa! La nueva playera de visitante de la Selección Mexicana  

En la antesala del Mundial 2026, se reveló la nueva playera de vistante de la Selección Mexicana, una prenda que apuesta por la fusión entre tecnología de alto rendimiento y una propuesta visual profundamente arraigada en la identidad cultural del país.

El uniforme, concebido para los partidos como visitante, presenta una base blanca intervenida por un gráfico integral en tonos grises, inspirado en las tradicionales “grecas” de la arquitectura mexicana. Este patrón geométrico, compuesto por formas escalonadas y repetitivas, evoca los relieves de construcciones prehispánicas y coloniales, trasladando ese lenguaje estético al terreno de juego.

Más allá de su diseño, la camiseta incorpora en la nuca la leyenda “Somos México”, un mensaje que sintetiza la unidad, el orgullo y la pasión que rodean al combinado nacional, justo cuando el país se prepara para convertirse, por tercera ocasión en la historia, en sede de una Copa del Mundo.

La playera, sñala Adidas, empresa proovedora de los uniformes del Tricolor, busca reflejar "dinamismo y continuidad". Cada trazo, según la marca alemana, simboliza el flujo del juego: desde la salida ordenada, el tránsito por el mediocampo y la culminación en gol. Una prenda como metáfora visual del futbol moderno: ritmo, intensidad y precisión.

En el plano técnico, se incorporó la tecnología Climacool+, desarrollada para optimizar la ventilación y el rendimiento del futbolista en condiciones de máxima competencia.

Sam Handy, Director General de Futbol de Adidas, subrayó el contexto cultural del lanzamiento. “Estamos ante una era decisiva en la cultura futbolística. La camiseta es una de sus expresiones más fieles, y estos diseños buscan rendir homenaje a cada país, trascendiendo el campo y las gradas”, señaló.

"Somos México", frase grabada en la nuca. Especial

En la misma línea, Pablo Cavallaro, director senior de Brand Activation de la firma teutona en México, destacó el componente simbólico de la prenda: “No es sólo una camiseta, es una responsabilidad histórica. Es identidad convertida en desempeño”.

Desde la Federación Mexicana de Futbol, su presidente ejecutivo, Ivar Sisniega, enfatizó el peso emocional del uniforme: "El futbol es emoción, es orgullo nacional, es representar a millones dentro y fuera del estadio. Este uniforme simboliza carácter y determinación. Queremos que cuando nuestros jugadores salten a la cancha, lo hagan sabiendo que visten historia y que cada partido es una oportunidad de honrarla con entrega y resultados”.

Así, entre tradición y modernidad, la nueva playera de visitante el Tricolor se presenta como una pieza para hacer historia, una historia que se juega a 90 minutos.